Война и код. Какие зарплаты сейчас у айтишников и почему в Украине их больше не ищут

Во время кризисов и девальвации нацвалюты представители большинства профессий часто смотрят на IT-шников с нескрываемой завистью – им удается сохранять и рабочие места, и высокий уровень доходов в валюте. Осталась ли IT-отрасль гаванью стабильности и достаточно ли компаниям кадров, которые пишут код, пока Украина воюет?

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Военный 2022 год стал для украинской экономики годом больших потерь – ВВП упал на 30,4%, а экспорт товаров и услуг, по информации НБУ, уменьшился на 29,9%. На этом фоне положительным сигналом выглядят результаты работы IT-отрасли, экспортная выручка которой за год выросла на 5,8% до рекордного показателя $7,3 млрд.

"Мобильность и быстрая адаптивность к вызовам делает техническую индустрию важной опорой Украины во время войны и в период послевоенного восстановления. Но IT — не всесильная отрасль и также нуждается в поддержке и понимании государства", — комментирует результаты Степан Веселовский, СЕО Львовского IT Кластера.

Положительный минус. Какими могли быть результаты IT-сектора, если бы не война

Вряд ли стоит утверждать, что IT-сектор в Украине остался комфортной гаванью, защищенной от влияния полномасштабной войны. Поскольку в мирные времена, по мнению Степана Веселовского, динамика IT-экспорта могла быть, как минимум, такой, как в 2021 году, когда рост достиг 38%. В исследовании KPMG, которое провели в конце 2021 года, на 2022 год прогнозировали несколько более скромный рост IT-индустрии — на 20-25%. Однако в условиях полномасштабного российского вторжения и 5,8% выглядят достижением.

"Война, которую развязала Россия, повлияла на тех-индустрию. Еще летом 2022 года мы опубликовали результаты исследования IT Research Resilience, в котором предусматривали разные сценарии развития событий: от оптимистического с объемом экспорта $8,5 млрд до пессимистического в $7,2-7,5 млрд. К сожалению, реализовался худший сценарий", – комментирует Веселовский.

В первом полугодии ситуация выглядела в лучшем свете. По всей видимости, тогда IT-экспорт продолжал расти во многом по инерции, благодаря накоплению мощного потенциала.

Важно

Отсрочка от мобилизации. Что меняется в правилах бронирования сотрудников

Как отметил Ярослав Любинец, соучредитель, председатель совета директоров компании SoftServe, IT-отрасль в 2022 году выросла, благодаря возможностям, которые заложил очень удачный предыдущий год.

"Это четко видно — в течение первого полугодия бизнес-показатели были лучше, темпы роста индустрии держались на уровне 20%, а с конца второго квартала пошли на спад, и сегодня выглядят скромнее", — комментирует Любинец.

Ольга Шаповал, исполнительный директор Харьковского IT Кластера, подтверждает, что в первой половине 2022 года IT-отрасль в Украине демонстрировала уверенный рост, но уже с октября из-за комплекса нерешенных вопросов, о которых пойдет речь далее, началась негативная тенденция в украинском IT-экспорте.

Однако охлаждение рынка провоцируют не только внутренние украинские факторы.

"Со второй половины года к вызовам войны добавилось снижение темпов глобальной экономики, что привело к более сдержанному размещению IT-проектов в Украине со стороны иностранных заказчиков", — отмечает Степан Митиш, вице-президент, глава компании EPAM Украина. То есть, по словам собеседника Фокуса, на результаты IT-отрасли влияет два фактора: российская война против Украины и глобальная экономическая неопределенность.

Отток мозгов. Как на работу IT-сектора влияет мобилизация и миграция за рубеж

Миграция за границу нескольких миллионов украинцев негативно повлияла на украинскую экономику и, в частности, IT-сектор. Степан Веселовский, ссылаясь на исследования IT Research Resilience, сообщает, что после начала полномасштабного вторжения по состоянию на начало лета 2022 года за границу уехало от 50 до 57 тыс. работников IT-индустрии, большинство из которых (64%) – женщины. То есть, каждый пятый специалист отрасли. По словам собеседника Фокуса, кто-то из них уже вернулся, кто-то обустроился за границей и работает оттуда.

Военнообязанным айтишникам, запертым в Украине, в любое время может прийти повестка. И, по данным упомянутого исследования, уже, как минимум, 7 тыс. IT-специалистов служат в ВСУ и ТРО, и их количество продолжает расти.

По оценкам Ольги Шаповал, в ВСУ служат около 7% IT-специалистов. Собеседница Фокуса отмечает, что мобилизация одного сениор-разработчика или тим-лида (руководитель команды разработки) может создать угрозу для всей проектной команды или серьезно задержать работу над проектом.

[ + – ] Как минимум, 7 тыс. украинских IT-специалистов служат в ВСУ и ТРО Фото: Минобороны Украины

"Если мобилизован ключевой специалист, его заменить очень тяжело, — продолжает Ярослав Любинец. — Более того, клиенты, которым становится известно о мобилизации специалистов, занятых в их проектах, значительно осторожнее планируют новые проекты с украинскими командами".

Решить эту проблему должно бронирование ключевых сотрудников от мобилизации, ведь критически важные для экономики компании теперь имеют на это право. Однако Степан Веселовский отмечает, что эта процедура не до конца соответствует специфике IT-отрасли, поскольку не распространяется на гиг-контракторов и ФОПы, которые составляют 88% украинских IT-специалистов. То есть, забронировать можно только работников, оформленных в штат.

В этом контексте также нерешенным остается вопросом командировок за границу для военнообязанных мужчин. Как уточняет Веселовский, топ-менеджеры IT-компаний, которые не подпадают под критерии бронирования, не могут выезжать за пределы Украины в бизнес-целях, тогда как без личного контакта завоевать доверие иностранных заказчиков куда сложнее.

Билет в профессию. Можно ли стартовать в IT, пока все ушли на фронт

Казалось бы, в ситуации оттока кадров из-за миграции и мобилизации для молодежи и представителей других профессий, мечтающих о карьере в IT, должно появиться окно возможностей. Однако конкуренция за рабочие места в секторе, напротив, заметно возросла.

"Кадрового голода в украинском IT сейчас нет и количество вакансий несоразмерно с числом кандидатов. В январе 2023 года на 14 тыс. предложений работодателей претендовало 69 тыс. соискателей", — рассказал Фокусу Степан Веселовский.

Работа для программистов. Какие зарплаты предлагают IT-специалистам в Украине

Senior hands-on team lead: 290000 — 360 000 грн. Solution architect: 150000 — 250 000 грн. Frontend-разработчик (Vue.js, Typescript, SPA): 185 000 — 200 000 грн. C++ Graphics Developer: 151 200 – 169 200 грн. Разработчик (Python, Full Stack): 120 000 грн. Програміст 1C (Senior): 80000 — 100000 грн. PHP developer: 64000 грн. Инженер-разработчик (Junior): 40 000 грн. Программист 1С: 25 000 грн. Junior Laravel PHP developer: 20000 — 35 000 грн. PHP developer: 18000 — 25 000 грн. PHP Laravel Back-End Developer (Strong Junior/Middle): 14 000 — 30 000 грн.

Источник: База вакансий www.work.ua

Ярослав Любинец подтверждает, что на рынке IT-талантов сейчас наблюдается стагнация – большого количества вакансий нет, а тем специалистам, у которых закончились проекты, не так просто найти новую работу. Степан Митиш также не видит дефицита персонала, поскольку объемы заказов в отрасли снизились. В его компании, например, кадровые нужды закрывают за счет собственного резерва.

"Предложение на рынке талантов не однородно. Больше всего [среди соискателей] сейчас начинающих специалистов или без опыта разработки и реальных проектов", — описывает ситуацию Ольга Шаповал.

Но, как отмечает собеседница Фокуса, несмотря на то, что сейчас на рынке оказалось больше специалистов, чем вакансий, IT-компании продолжают вкладывать в будущее. В частности, Kharkiv IT Cluster вместе с участниками и партнерами в 2022 году провели более 300 бесплатных образовательных мероприятий для студентов, преподавателей, школьников и начинающих IT-спецов. Это говорит о том, что операторы рынка в среднесрочной и долгосрочной перспективе делают ставку на возобновление роста и заботятся о кадровом резерве.

[ + – ] Желающих работать в IT в Украине в 2022 году было в разы больше, чем вакансий Фото: unsplash.com

"После победы Украина получит дополнительный стимул в виде инвестиций в восстановление, а ситуация с глобальной экономикой может улучшиться. Это позволит IT-индустрии вернуться к устойчивому росту, и поэтому в будущем возможен дефицит опытных IT-специалистов как на внутреннем рынке, так и в мире", — уверен Степан Митиш.

Впрочем, Максим Розгон, управляющий партнер консалтинговой компании Osoba, отмечает, что с начала 2023 года количество вакансий увеличивается примерно на 20-25% из месяца в месяц.

"У нас в работе в основном вакансии высшего менеджмента и руководителей среднего звена [в секторе IT], после найма которых работодатель обычно планирует расширение команд и уже имеет согласованные на это бюджеты. Так что количество вакансий будет расти", — прогнозирует собеседник Фокуса. Однако, эксперт отмечает, что в целом уровень зарплат в вакансиях пока не достиг долларового эквивалента 2021 года, а кандидаты предпочитают продуктовые компании аутсорсинговым.

К сведению, по данным зимнего опроса профильного ресурса dou.ua средняя зарплата разработчика составляет $3400 (125550 грн) в месяц и за последнее полугодие не изменилась.

Кризис предубеждений. Боятся ли иностранцы сотрудничать с украинскими айтишниками из-за войны

Еще до начала полномасштабного вторжения по мере появления в СМИ тревожных прогнозов западные заказчики стали более осторожно нанимать украинских разработчиков.

"В целом, заказчики относятся с пониманием к проблемам украинских компаний. Вместе с тем, клиенты, особенно крупные, имеющие систему работы с рисками, в большинстве своем не могут сотрудничать с Украиной. Поскольку случаи отключения электроэнергии, мобилизация работников, ракетные обстрелы и другие проблемы, связанные с войной, снижают толерантность к рискам работы в Украине", — комментирует ситуацию Ярослав Любинец.

[ + – ] Мобилизация ключевых разработчиков создает риски для реализации проектов и настораживает заказчиков

По мнению Ольги Шаповал, сложности с бронированием и выездом за границу к клиентам, отсутствие действий, направленных на сохранение налогового резидентства для украинцев за границей на межгосударственном уровне и отмена льготы по НДС на поставку программного обеспечения негативно повлияли на решения клиентов относительно продления контрактов или размещения новых.

По мнению Степана Веселовского настроения зарубежных заказчиков приведут к снижению объемов IT-экспорта в I-II кварталах 2023 года. Ведь, как уточняет собеседник Фокуса, иностранные клиенты не могут сразу прекратить сотрудничество с украинскими компаниями так как в контрактах прописаны сроки расторжения, и если часть из них приняла решение выйти с украинского рынка, это станет заметно только весной.

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Для преодоления предубеждений IT-компаниям приходится прилагать много усилий. Как отмечает Ярослав Любинец, важно продолжать предоставлять клиенту качественный и удобный сервис и выполнять все договорные условия. Но для более сложных случаев, по словам собеседника Фокуса, решением становится полное или частичное размещение проектов вне Украины и наличие дополнительной инфраструктуры, которая может подстраховать в случае непредвиденных обстоятельств.

Кстати, даже в условиях российского энергетического терроризма IT-компаниям удалось обеспечить стабильную работу и выполнять договорные обязанности. "Украинская IT-индустрия хорошо справилась с этим вызовом – большинство компаний оснастили свои офисы дополнительными каналами связи, бесперебойным питанием, промышленными генераторами, усовершенствовали офисную инфраструктуру. То есть, энергокризис не стал самой большой проблемой для бизнеса и не остановил работу", — рассказал Фокусу Ярослав Любинец.

[ + – ] Для обеспечения бесперебойного доступа в интернет в условиях перебоев с электроэнергией и связью IT-компании закупили Starlink и генераторы

К примеру, в компании EPAM Украина, по словам Степана Митиша, сфокусировались на техническом оснащении офисов на случай долговременных блэкаутов – закупили генераторы, Starlink, провели альтернативные интернет-сети, сделали запасы топлива для генераторов, организовали все необходимое, чтобы офисы могли стать временным убежищем для сотрудников. По словам собеседника Фокуса, с ноября по январь специалисты активно пользовались офисами во время отключений света в их домах, а в феврале, по мере стабилизации электроснабжения, начали чаще работать из дома.

Степан Веселовский полагает, что отсутствие стабильного энергоснабжения может повлиять на прибыльность IT-компаний, ведь они были вынуждены в короткий срок инвестировать в автономность своих офисов значительные средства.

Сила режима. Чем IT-компаниям помогает "Дія Сіті"

Стоит упомянуть, что в преддверии полномасштабной войны в Украине заработал правовой и налоговый режим стимулирования для IT-компаний "Дія Сіті". Несмотря на войну, инициатива нашла отклик, и количество резидентов "Дія Сіті" по состоянию на конец февраля 2023 года уже насчитывает 484 компании, о чем свидетельствуют данные соответствующего реестра.

Собеседники Фокуса оценивают эту инициативу положительно. "Для успеха таких инициатив важно соблюдение правил игры всеми сторонами, и государство выполняет свои обязательства. Если так будет и далее, "Дія Сіті" принесет стране много пользы. На фоне снижения бизнес-привлекательности Украины в условиях войны, "Дія Сіті" поможет привлекать в индустрию новых игроков и ресурсы", — отмечает Ярослав Любинец.

По мнению Степана Митиша, полномасштабная война повлияла на развитие этого проекта, так как ряд компаний отложил присоединение к спецрежиму. То есть, в мирное время количество резидентов "Дія Сіті" могло бы быть большим. Однако Митиш подчеркивает, что "Дія Сіті" адаптируется к реалиям военного времени и предлагает новые преимущества для резидентов, такие как возможность бронирования от мобилизации критически важных для бизнеса специалистов. Благодаря этому, количество желающих присоединиться к режиму "Дія Сіті" может возрасти.

[ + – ] В мирное время количество резидентов "Дія Сіті" могло бы быть большим

Второй год войны. Чего ждать от украинской IT-индустрии в 2023 году

Для IT-сектора 2023 год обещает стать непростым, и не только из-за войны в Украине. "Глобальная IT-индустрия борется с вызовами, связанными с опасением экономической рецессии и пересмотром долгосрочных инвестиций в перегретую перспективу, – рассказывает Фокусу Ярослав Любинец. — У украинской IT-отрасли к этому добавляется фактор войны, и я считаю, что даже небольшой рост в 2023 году будет хорошим результатом".

Степан Митиш добавляет, что главные вызовы 2023 передаются по наследству от 2022 года, ведь безопасность команд и вероятность эскалации боевых действий остаются актуальными. При этом собеседник Фокуса вспоминает и глобальные вызовы – растущее геополитическое напряжение, инфляцию, повышение учетной ставки центробанков и, как результат, существенное сокращение международной деловой активности, что уже начало влиять и на IT-индустрию.

Степан Веселовский предупреждает: если в Украине не найдут ответ на важные для IT-сектора вызовы, такие как бронирование персонала и возможность командировок, 2023-ий может станет первым годом за период независимости Украины, когда объем экспорта IT не покажет рост.

Ярослав Любинец отмечает, что благодаря потенциалу быстрого роста и поступлениям валютной выручки, IT приобретает сегодня большее значение для страны, чем когда-либо.

"При восстановлении страны IT-оставляющая будет очень востребована, что будет способствовать развитию внутреннего рынка. При этом, наша IT-отрасль уже активно занимает нишу military tech и кибербезопасности на мировом рынке и имеет экспертизу в диджитализации государственных услуг", — подчеркнул Степан Митиш.