ЗС РФ вперше атакували Нікополь дроном-камікадзе з нічним баченням (фото)

Російський дрон проломив дах приватного будинку у Нікополі, який розташований за 6 км від ворожих позицій на протилежному березі Дніпра. Влада поки що не уточнює, яку саме модель БПЛА використав ворог.

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В ніч на 10 січня ЗС РФ запустили по Нікополю на Дніпропетровщині дрон-камікадзе, обладнаний приладом нічного бачення. Пристрій вибухнув, пошкодивши приватні будинки. Крім того, від російського удару постраждали населені пункти під Марганцем. Про деталі нічного обстрілу РФ повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Telegram-каналі.

Лисак заявив, що росіяни вдарили по Нікополю дроном-камікадзе. Внаслідок обстрілу постраждали виключно цивільні об'єкти. Чиновник перелічив завдану росіянами шкоду: пошкоджені "два приватні будинки, господарська споруда та лінія електропередач". По Марганецькій ОТГ ворог запустив снаряди, випущені важкою артилерією. Після удару РФ ніхто не постраждав, написав Лисак.

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У дописі очільника військової адміністрації Дніпропетровщини не було вказано тип БПЛА, який росіяни застосували у Нікополі. Більш детальну інформацію навів міський голова Євген Євтушенко. З його слів, по місту вдарив дрон-камікадзе, обладнаний нічним баченням. Посадовець відзначив, що подібний тип зброї для обстрілу тилового міста ворог використав вперше. Раніше усі подібні випадки були застосовані на лінії фронту, ідеться у повідомленні Євтушенка. При цьому він не вказав, яку саме модель БПЛА запустили росіяни.

Євтушенко - про удар дронів з нічним зором Фото: Скриншот

Представники влади опублікували дві світлини з місця російського удару, ймовірно, у Нікополі. У кадр потрапив проломлений дах будинку і пошкоджені рами вікон.

Нікополь - пошкодження даху приватного будинку Фото: Сергій Лисак / Telegram Нікополь - пошкодження вікон приватного будинку Фото: Сергій Лисак / Telegram

Зазначимо, у Telegram-каналі Повітряних сил ЗСУ надвечір 9 січня повідомляли про загрозу для Дніпропетровщини — ішлося про можливість авіаційного удару о 18:30. Однак на порталі з сигналами повітряної тривоги можна побачити, що у Нікополі сигнал про небезпеку тривав дев'ять годин (з 21:43 9 січня до 06:07 10 січня). Тим часом у Марганецькій громаді тривогу оголосили о 21:51 9 січня і вона не скасована.

Сигнал повітряної тривоги у Нікополі та Марганці Фото: alert.in.ua

Відстань від Нікополя до позицій ЗС РФ на лівому березі Дніпра — близько 6 км, від Марганця — близько 12 км.

Відстань від Нікополя та Марганця до позицій ЗС РФ Фото: DeepState

Війна РФ — деталі

У листопаді 2023 року Фокус повідомляв, що на лінії фронту на сході та півдні зафіксовано приклади використання росіянами FPV-дронів з нічним баченням. Зі слів фахівця, подібні БПЛА обладнані якісними цифровими камерами і добре "бачать" у вечірніх сутінках або у повній темряві. Втім відзначив, що тепловізорами вони поки що не обладнані.

У грудні стало відомо, що ворог продовжив активне застосування безпілотників з нічним зором. З розповідей бійців ЗСУ, вони стали "кошмаром", бо заважають вивозити поранених і доставляти боєприпаси на лінію боїв.

5 січня українські військові розповіли про отримання нової партії БПЛА, які також уміють "бачити" у темряві. Бійці вже мають FPV-дрони з камерами нічного бачення, а також окремі камери з нічним зором — їх можна встановити на вже наявні дрони.