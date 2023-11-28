"еВідновлення": как воспользоваться услугой совладельцам разрушенного жилья

В Минцифры ответили на самые частые вопросы о получении и использовании компенсации за разрушенное жилье.

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Компенсация за разрушенное жилье во время войны в Украине стала доступнее для совладельцев недвижимости. В приложении "ДІЯ" по программе "еВідновлення" подать заявку на возмещение могут совладельцы разрушенного жилья. Об этом говорится в разъяснении Министерства цифровой трансформации.

По программе "еВідновлення" в "Дії" нужно подать одно общее или несколько отдельных заявлений.

Как происходит рассмотрение заявок и какой будет компенсация

После подачи заявки комиссия органа местного самоуправления должна проработать документ и определить сумму компенсации.

Каждый совладелец получит выплату в соответствии с его долей.

Сумма компенсации будет указана в жилищном сертификате в приложении "Дія".

Как можно использовать средства

Денежную компенсацию за разрушенное жилье можно использовать отдельно или объединиться и приобрести совместное здание.

Чтобы воспользоваться сертификатом нужно прекратить право собственности на уничтоженный объект недвижимости по согласию всех совладельцев после получения жилищного сертификата.

Добавим, что средняя цена нового жилья за квадратный метр в пределах жилищного сертификата составляет 36 422 гривны, но сумму еще будут корректировать на основании трех коэффициентов. Как Фокусписал ранее, сейчас продолжается выдача жилищных сертификатов по госпрограмме "еВідновлення".

Также эксперты сообщали, что в начале 2024 года стартует третий этап государственной программы "еВідновлення". Регистрацию на получение компенсации откроют украинцам, которые за свой счет отремонтировали поврежденное во время боевых действий жилье.