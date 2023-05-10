В Украине стартовала программа "єВідновлення": как получить выплаты за поврежденное жилье

В рамках программы внимание сконцентрируют на восстановлении жилых домов, получивших незначительные повреждения. После получения заявки ее рассмотрит специальная комиссия и примет решение о предоставлении такой помощи.

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В Украине стартовала государственная программа по восстановлению поврежденного во время боевых действий жилья "єВідновлення". Об этом сообщает Министерство развития громад, территорий и инфраструктуры Украины.

"С сегодняшнего дня все граждане, чье жилье получило незначительные повреждения в результате вооруженной агрессии РФ и которое еще не было отремонтировано, смогут воспользоваться услугой "Восстановление" для получения государственной помощи для восстановления своего жилья. Речь идет, прежде всего, о замене окон или дверей, ремонт кровли" и тому подобное", — говорится в сообщении.

Отмечается, что по официальным данным, поданным областными военными администрациями, от 24 февраля 2022 года было разрушено или повреждено почти 18,5 тысяч многоэтажных жилых домов и более 142 тысяч частных усадеб.

В рамках "єВідновлення" внимание сконцентрируют на восстановлении жилых домов, которые имеют незначительные повреждения. Подать заявку на помощь можно в Дії в несколько кликов и уже в течение месяца специальная комиссия при громаде должна принять решение о предоставлении такой помощи.

Кто может получить помощь "єВідновлення"

Услугой "єВідновлення" могут воспользоваться все граждане Украины, чье жилье получило незначительные повреждения в результате боевых действий и подлежит восстановлению. Это касается квартир, частных домов, комнат в общежитии и т.п.

Приоритет будет предоставляться:

участникам боевых действий, ветеранам войны и мобилизованным

людям с инвалидностью в результате войны,

членам семей погибших военных,

многодетным семьям,

людям с инвалидностью I и II группы,

родителям-воспитателям детского дома семейного типа;

опекунам/попечителям и приемным родителям и патронатным воспитателям,

детям-сиротам и детям, лишенным родительской опеки.

Отмечается, что граждане, уже отремонтировавшие свое поврежденное жилье, не могут претендовать на государственную помощь.

"Мы уже работаем над механизмом возмещения, в том числе и через механизм репараций. Призываем хранить чеки, фотографии, свидетельства соседей или публикации в СМИ относительно своего поврежденного жилья, чтобы в будущем претендовать на часть репараций России", — отметили в Министерстве развития громад, территорий и инфраструктуры Украины

Как получить компенсацию?

Через портал "Дія" необходимо предоставить информацию о поврежденном имуществе, а также впоследствии через ЦНАП, нотариусов или управление соцзащиты, а также открыть в банке счет "Восстановление" в одном из банков-участников программы (Ощадбанк, Монобанк, ПриватБанк, Сенс Банк, А -банк, ПУМБ).

После этого следует подать заявление на компенсацию в Дії. Специальная Комиссия по рассмотрению вопросов о предоставлении компенсации, созданная при органе местного самоуправления, рассмотрит заявку, осмотрит поврежденное имущество, внесет данные о нем в Реестр поврежденного и уничтоженного имущества и определить сумму, которая будет начислена.

После этого гражданин, подавший заявку на компенсацию, получит подтверждение и средства на специализированную карточку "єВідновлення".

Как использовать помощь?

Денежные средства можно использовать только на приобретение окон, дверей, кровли, а также на оплату строительных работ.

"Израсходовать средства можно будет только на строительные материалы или услуги подрядчиков, имеющих соответствующие коды для работы, а их продавцы подали заявку на участие в программе через портал "Дія". Использовать компенсацию можно будет в течение 1 года с момента ее начисления", — рассказали в ведомстве.

Напомним, что, по словам президента Украины Владимира Зеленского, ликвидация последствий войны с Россией и послевоенное восстановление будет стоить Украине около 400 миллиардов долларов.

Ранее Украина и Италия заключили меморандум о сотрудничестве по послевоенному восстановлению. Благодаря начавшемуся сотрудничеству украинские экспортеры получат расширенные возможности по налаживанию прямых рабочих контактов с итальянскими партнерами.