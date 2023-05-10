В Україні стартувала програма "єВідновлення": як отримати виплати за пошкоджене житло

У межах програми увагу сконцентрують на відновленні житлових будинків, які отримали незначні пошкодження. Після отримання заявки її розгляне спеціальна комісія і ухвалить рішення щодо надання такої допомоги.

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В Україні стартувала державна програма з відновлення пошкодженого під час бойових дій житла "єВідновлення". Про це повідомляє Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України.

"Відсьогодні всі громадяни, чиє житло отримало незначні пошкодження внаслідок збройної агресії РФ і яке ще не було відремонтоване, зможуть скористатись послугою "єВідновлення" для отримання державної допомоги для відновлення свого житла. Йдеться, перш за все, про заміну вікон чи дверей, ремонт покрівлі тощо", — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що за офіційними даними, які подали обласні військові адміністрації, від 24 лютого 2022 року було зруйновано або пошкоджено майже 18,5 тисяч багатоповерхових житлових будинків та понад 142 тисячі приватних садиб.

У межах "єВідновлення" увагу сконцентрують на відновленні житлових будинків, які мають незначні пошкодження. Подати заявку на допомогу можна в Дії в декілька кліків і вже протягом місяця спеціальна комісія при громаді повинна ухвалити рішення щодо надання такої допомоги.

Хто може отримати допомогу "єВідновлення"

Послугою "єВідновлення" можуть скористатися всі громадяни України, чиє житло отримало незначних пошкоджень в результаті бойових дій і підлягає відновленню. Це стосується квартир, приватних будинків, кімнат у гуртожитку тощо.

Пріоритет надаватиметься:

учасникам бойових дій, ветеранам війни та мобілізованим

людям з інвалідністю внаслідок війни,

членам сімей загиблих військових,

багатодітним родинам,

людям з інвалідністю І та ІІ групи,

батькам-вихователям дитячого будинку сімейного типу;

опікунам/піклувальникам та прийомним батькам та патронатним вихователям,

дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування.

Зазначається, що громадяни, які вже відремонтували своє пошкоджене житло, не можуть претендувати на державну допомогу.

"Ми вже працюємо над механізмом відшкодування, зокрема і через механізм репарацій. Закликаємо зберігати чеки, фотографії, свідчення сусідів чи публікації в ЗМІ щодо свого пошкодженого житла, аби в майбутньому претендувати на частину репарацій Росії", — зазначили у Міністерстві розвитку громад, територій та інфраструктури України.

Як отримати компенсацію?

Через портал "Дія" необхідно подати інформацію про пошкоджене майно, а також згодом через ЦНАП, нотаріусів або управління соцзахисту, а також відкрити у банку рахунок "єВідновлення" в одному з банків-учасників програми (Ощадбанк, Монобанк, ПриватБанк, Сенс Банк, А-Банк, ПУМБ).

Після цього слід подати заяву на компенсацію в Дії. Спеціальна Комісія з розгляду питань щодо надання компенсації, створена при органі місцевого самоврядування, розгляне заявку, огляне пошкоджене майно, внесе дані про нього в Реєстр пошкодженого та знищеного майна та визначить суму, яка буде нарахована.

Після цього громадянин, який подав заявку на компенсацію, отримає підтвердження та кошти на спеціалізовану картку "єВідновлення".

Як можна використати допомогу?

Кошти можна використати тільки на придбання вікон, дверей, покрівлі, а також на оплату будівельних робіт.

"Витратити кошти можна буде тільки на будівельні матеріали чи послуги підрядників, які мають відповідні коди для роботи, а їх продавці подали заявку на участь в програмі через портал "Дія". Використати компенсацію можна буде протягом 1 року з моменту її нарахування", — розповіли у відомстві.

Нагадаємо, що за словами президента України Володимира Зеленського, ліквідація наслідків війни з Росією та повоєнне відновлення коштуватиме Україні близько 400 мільярдів доларів.

Раніше Україна та Італія уклали меморандум про співпрацю щодо повоєнного відновлення. Завдяки започаткованій співпраці українські експортери отримають розширені можливості щодо налагодження прямих робочих контактів з італійськими партнерами.