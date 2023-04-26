Україна та Італія уклали меморандум про співпрацю щодо повоєнного відновлення, — МЗС

Завдяки підписаному меморандуму українські експортери зможуть постачати вітчизняну продукцію на полиці провідних торговельних мереж Італії.

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У Римі в межах роботи Конференції з відновлення України Міністерство закордонних справ України та Італійське торгове агентство уклали меморандум про співпрацю. Про це повідомляють на сайті МЗС України.

"Меморандум став важливим кроком задля створення нових можливостей для українських експортерів на італійському ринку, пожвавлення B2B контактів, а також розширення української продукції на полицях провідних торговельних мереж Італії", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що завдяки започаткованій співпраці українські експортери отримають розширені можливості щодо налагодження прямих робочих контактів з італійськими партнерами. Це допоможе українським експортерам вийти на нові закордонні ринки, використовуючи можливості цифрової платформи Nazovni.

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