Могли фінансувати тероризм: Польща вилучила гроші з рахунків посольства Росії

Офіційна Варшава пояснила, що запровадила нові антиросійські санкції через побоювання, що гроші на рахунках посольства РФ можуть використати для фінансування тероризму.

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Польська прокуратура вилучила гроші з рахунків посольства Росії. Про це у середу, 26 квітня, повідомив посол РФ у Польщі Сергій Андрєєв.

"Дипломати отримали повідомлення від прокуратури про те, що кошти з рахунків посольства, а також торговельного представництва РФ у банку Santander перераховані на рахунки прокуратури", — сказав Андрєєв.

Дипломат додав, що йдеться про значні кошти, які перебували на рахунках як у доларах, так і у польських злотих.

Зі свого боку, польська сторона говорить про те, що рахунки Росії були анульовані через підозру, що кошти могли використати з метою відмивання грошей або фінансування тероризму.

А банк Santander повідомив, що припинив співпрацю з російським посольством та закрив рахунки.

Польща вилучила кошти РФ: що про це говорять у самій Росії

Офіційна Москва вже відреагувала на введені Польщею антиросійські санкції.

Посол РФ у Польщі заявив, що вилучення коштів — це грубе порушення Віденської конвенції про дипломатичні відносини.

А депутат Держдуми від партії "Единая Россия" Олег Морозов назвав політичним "гоп-стопом" вилучення коштів із рахунків посольства РФ у Варшаві.

"Після цього рівень дипломатичних відносин із Польщею треба знизити до тимчасового повіреного, а будівлю польського посольства в Москві запломбувати", — сказав політик.

Нагадаємо, 24 квітня стало відомо, що країни ЄС не змогли схвалити новий пакет санкцій проти РФ. За словами голови дипломатії Євросоюзу, союзники поки що не сформували єдину позицію щодо запровадження обмежень. Обговорення цього питання буде продовжено.

Крім того, 21 квітня стало відомо, чому Туреччина не вводить санкції проти РФ. Міністр закордонних справ Туреччини натякнув, що позиція країни щодо російсько-української війни є найоб'єктивнішою у світі. Він заявив, що, попри підтримку України, турки мають ставити власні інтереси понад усе.