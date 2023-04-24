Країни ЄС не змогли схвалити новий пакет санкцій проти РФ, – Боррель

За словами очільника дипломатії Євросоюзу, союзники наразі не сформували єдину позицію стосовно запровадження обмежень. Обговорення цього питання триватимуть.

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Міністри країн Європейського союзу й надалі обговорюватимуть санкції проти Росії, оскільки обмеження не вдалося ухвалити. Про це заявив високий представник ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель напередодні засідання міністрів закордонних справ країн-членів у Люксембурзі, повідомляє 24 квітня "Інтерфакс-Україна".

Він зазначив, що дискусії стосовно 11 пакету санкцій проти РФ тривають. Очікується, що на найближчому засіданні Ради ЄС буде все ж схвалено список обмежень.

Дипломат, як інформує агентство, наразі представники європейської економічної структури не сформували позиції стосовно запровадження обмежень. Обговорення цього питання триватимуть.

Нагадаємо, 21 квітня у МЗС Туреччини пояснили, чому не запроваджують санкції проти РФ. Керівник відомства Мевлют Чавушоглу натякнув, що позиція країни у питанні російсько-української війни є найбільш об’єктивною у світі. Він заявив, що попри підтримку України турки мають ставити власні інтереси вище за все.

Також в Австрії 21 квітня озвучили суму заморожених російських активів. З початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну Австрія заморозила майже 2 мільярди євро фінансових активів РФ. Керівник фінансового відомства Магнус Бруннер заявив, що застосування антиросійських економічних санкцій відповідає інтересам Австрії та інших країн Європейського Союзу.

Агентство Bloomberg 20 квітня повідомило, що США та союзники можуть повністю заборонити експорт у Росію. Чиновники країн G7 обговорюють цю ідею напередодні саміту лідерів у Японії у травні. Планується заборонити практично весь експорт, можливими будуть лише окремі варіанти. Наразі експортувати до Російської Федерації дозволено, якщо продукція не потрапляє під санкції.