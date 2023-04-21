"Має велике значення": в Австрії озвучили суму заморожених російських активів

За словами австрійського міністра фінансів Магнуса Бруннера, антиросійські санкції відповідають інтересам ЄС, зокрема і його країни.

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З початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну Австрія заморозила майже 2 мільярди євро фінансових активів РФ. Про це повідомив міністр фінансів Австрії Магнус Бруннер на своїй сторінці у Twitter.

Цю заяву міністр зробив у контексті зустрічі із заступником міністра фінансів США по боротьбі з тероризмом та відмиванням грошей Браяном Нельсоном, яка відбулася 20 квітня у Відні.

"У світлі війни в Україні стратегічна вісь між ЄС та США має особливо велике значення", — написав Бруннер.

Глава фінансового відомства також заявив, що застосування антиросійських економічних санкцій відповідає інтересам Австрії та інших країн Європейського Союзу.

"Ми підтримуємо західні санкції проти агресора і з початку війни заморозили майже 2 мільярди євро фінансових активів", — йдеться у публікації міністра.

Раніше, 13 квітня, ми писали про те, що у Європейській комісії не впевнені у передачі заморожених резервів Центрального банку РФ на відновлення України. Як стверджують ЗМІ, в ЄК вважають, що після закінчення війни кошти доведеться повернути Росії.

Нагадаємо, що 30 березня відбулися збори акціонерів Raiffeisen Bank International, на яких було порушено питання виходу банку з Росії. Рішення ускладнюється тим, що під час продажу активів певна сума потрапить до російської скарбниці.

Ми також писали про те, що 3 лютого генеральний прокурор США Меррік Гарланд ухвалив рішення про передачу Україні конфіскованих 5,4 мільйона доларів підсанкційного російського підприємця Костянтина Малофєєва. За словами генпрокурора, конфісковані кошти вперше будуть використані "для підтримки народу України".