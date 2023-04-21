"Имеет большое значение": в Австрии озвучили сумму замороженных российских активов

По словам австрийского министра финансов Магнуса Бруннера, антироссийские санкции отвечают интересам ЕС, в том числе и его страны.

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С начала полномасштабного вторжения Российской Федерации в Украину Австрия заморозили почти 2 миллиарда евро финансовых активов РФ. Об этом сообщил министр финансов Австрии Магнус Бруннер на своей странице в Twitter.

Данное заявление министр сделал в контексте встречи с заместителем министра финансов США по борьбе с терроризмом и отмыванием денег Брайаном Нельсоном, которая состоялась 20 апреля в Вене.

"В свете войны в Украине стратегическая ось между ЕС и США имеет особенно большое значение", — написал Бруннер.

Глава финансового ведомства также заявил, что применение антироссийских экономических санкций отвечает интересам Австрии и остальных стран Европейского союза.

"Мы поддерживаем западные санкции против агрессора и с начала войны заморозили почти 2 миллиарда евро финансовых активов", — говорится в публикации министра.

Ранее, 13 апреля, мы писали о том, что в Европейской комиссии не уверены в передаче замороженных резервов Центрального банка РФ на восстановление Украины. Как утверждают СМИ, в ЕК считают, что после окончания войны средства придется вернуть России.

Напомним, что 30 марта прошло собрание акционеров Raiffeisen Bank International, на котором был поднят вопрос выхода банка из России. Решение осложняется тем, что при продаже активов определенная сумма попадет в российскую казну.

Мы также писали о том, что 3 февраля генеральный прокурор США Меррик Гарланд принял решение о передаче Украине конфискованных 5,4 миллиона долларов подсанкционного российского предпринимателя Константина Малофеева. По словам генпрокурора, конфискованные средства впервые будут использованы "для поддержки народа Украины".