"Мы приняли решение": руководство Raiffeisen Bank обсудило выходит из России

По словам главы RBI Йоханна Штробля, банк рассматривает различные варианты выхода из России. По его словам, Raiffeisen получает достаточно прибыли и без российского сегмента.

Related video

Утром 30 марта в венском отеле Hilton прошло общее собрание акционеров Raiffeisen Bank International (RBI). Обсуждалась продажа активов в России. Об этом пишет издание Der Standard.

Сообщается, что председатель наблюдательного совета Эрвин Хаседер назвал абсурдными обвинения банка в том, что он хочет обогатиться за счет войны в Украине. Решение о том, как действовать с активами РФ, было сложным. В частности, из-за того, что при продаже – определенная сумма попадет в российскую казну.

Глава RBI Йоханн Штробль заявил, что рассматриваются варианты продажи активов и вывода транзакций.

"Мы приняли решение рассмотреть потенциальные сделки, ведущие к продаже или выведении Райффайзенбанка Россия и его деконсолидации из RBI Group, в полном соответствии с местными и международными законами и правилами", — сказал он.

По его словам, при проведении этих сделок деловая активность в России будет еще больше снижена. Он также отметил, что банк получает хорошую прибыль и без участия российского сегмента.

Правда, как пишут журналисты, Штробль не назвал конкретные сроки, когда сделки по продаже или выведению будут завершены. Однако, как сообщается, в обоих случаях RBI потребуется получить ряд разрешений регулирующих органов, а также покупатель, на которого не наложат санкции, и "специальное решение" президента России Владимира Путина.

Издание пишет, что во время совещания акционеров RBI местные активисты проводили акцию протеста напротив отеля Hilton. Они требовали "прекратить финансировать" войну в Украине.

Напомним, что на сайте RBI 30 марта уже появилось заявление о том, что банк уходит из РФ и продает российские активы. Такое решение группа RBI, как говорится в пресс-релизе, приняла в соответствии с местными и международными законами, и в скором времени займется поиском покупателя активов.

Отметим, что еще 24 марта Европейский центробанк предложил Raiffeisen уйти из России. Давление усилилось после визита неназванного ведущего чиновника США по санкционным вопросам в Вену.