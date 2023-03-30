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Экономика

"Мы приняли решение": руководство Raiffeisen Bank обсудило выходит из России

Отделение Райффайзен банка, иллюстративное фото
Отделение Райффайзен банка, иллюстративное фото

По словам главы RBI Йоханна Штробля, банк рассматривает различные варианты выхода из России. По его словам, Raiffeisen получает достаточно прибыли и без российского сегмента.

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Утром 30 марта в венском отеле Hilton прошло общее собрание акционеров Raiffeisen Bank International (RBI). Обсуждалась продажа активов в России. Об этом пишет издание Der Standard.

Сообщается, что председатель наблюдательного совета Эрвин Хаседер назвал абсурдными обвинения банка в том, что он хочет обогатиться за счет войны в Украине. Решение о том, как действовать с активами РФ, было сложным. В частности, из-за того, что при продаже – определенная сумма попадет в российскую казну.

Глава RBI Йоханн Штробль заявил, что рассматриваются варианты продажи активов и вывода транзакций.

"Мы приняли решение рассмотреть потенциальные сделки, ведущие к продаже или выведении Райффайзенбанка Россия и его деконсолидации из RBI Group, в полном соответствии с местными и международными законами и правилами", — сказал он.

По его словам, при проведении этих сделок деловая активность в России будет еще больше снижена. Он также отметил, что банк получает хорошую прибыль и без участия российского сегмента.

Правда, как пишут журналисты, Штробль не назвал конкретные сроки, когда сделки по продаже или выведению будут завершены. Однако, как сообщается, в обоих случаях RBI потребуется получить ряд разрешений регулирующих органов, а также покупатель, на которого не наложат санкции, и "специальное решение" президента России Владимира Путина.

Издание пишет, что во время совещания акционеров RBI местные активисты проводили акцию протеста напротив отеля Hilton. Они требовали "прекратить финансировать" войну в Украине.

Напомним, что на сайте RBI 30 марта уже появилось заявление о том, что банк уходит из РФ и продает российские активы. Такое решение группа RBI, как говорится в пресс-релизе, приняла в соответствии с местными и международными законами, и в скором времени займется поиском покупателя активов.

Отметим, что еще 24 марта Европейский центробанк предложил Raiffeisen уйти из России. Давление усилилось после визита неназванного ведущего чиновника США по санкционным вопросам в Вену.