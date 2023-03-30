"Ми ухвалили рішення": керівництво Raiffeisen Bank обговорило вихід із Росії

За словами глави RBI Йоханна Штробля, банк розглядає різні варіанти виходу із Росії. За його словами, Raiffeisen отримує достатньо прибутків і без російського сегмента.

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Вранці 30 березня у віденському готелі Hilton відбулися загальні збори акціонерів Raiffeisen Bank International (RBI). Обговорювався продаж активів у Росії. Про це пише видання Der Standard.

Повідомляється, що голова наглядової ради Ервін Хаседер назвав абсурдними звинувачення банку у тому, що він хоче збагатитися за допомогою війни в Україні. Рішення у тому, як діяти з активами РФ, було складним. Зокрема, через те, що під час продажу – певна сума потрапить до російської скарбниці.

Глава RBI Йоханн Штробль заявив, що розглядаються варіанти продажу активів та виведення транзакцій.

"Ми прийняли рішення розглянути потенційні угоди, що ведуть до продажу або виведення Райффайзенбанку Росія та його деконсолідації з RBI Group, у повній відповідності до місцевих та міжнародних законів і правил", — сказав він.

За його словами, під час проведення цих угод ділова активність у Росії буде ще більше знижена. Він також зазначив, що банк отримує добрий прибуток і без участі російського сегмента.

Щоправда, як пишуть журналісти, Штробль не назвав конкретних термінів, коли угоди з продажу чи виведення будуть завершені. Однак, як повідомляється, в обох випадках RBI буде потрібно отримати низку дозволів регульованих органів, а також покупця, на якого не накладуть санкції, і "спеціальне рішення" президента Росії Володимира Путіна.

Видання пише, що під час наради акціонерів RBI місцеві активісти проводили акцію протесту навпроти готелю Hilton. Вони вимагали "припинити фінансувати" війну в Україні.

Нагадаємо, що на сайті RBI 30 березня вже з'явилася заява про те, що банк йде з РФ і продає російські активи. Таке рішення група RBI, як мовиться в пресрелізі, ухвалила відповідно до місцевих та міжнародних законів, і незабаром займеться пошуком покупця активів.

Зазначимо, що ще 24 березня Європейський центробанк запропонував Raiffeisen піти з Росії. Тиск посилився після візиту неназваного провідного чиновника США щодо санкційних питань до Відня.