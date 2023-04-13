"Придется вернуть": Евросоюз вряд ли отдаст Украине замороженные активы РФ, — СМИ

ЕС до сих пор неизвестно, где находятся резервы Центробанка РФ. Из общей суммы в 300 млрд евро удалось определить местонахождение только 21 млрд.

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В Европейской комиссии сомневаются, что замороженные на территории стран Европы резервы Центрального банка РФ можно будет передать на восстановление Украины. Их, возможно, придется вернуть стране-агрессору. Учитывая это средства не отдадут Киеву, а попытаются инвестировать в европейские облигации, пишет 13 апреля 2023 года издание Die Welt.

Сообщается, что в руки журналистов попал ранее нигде не публиковавшийся документ, в котором сказано, что Еврокомиссия "пришла к отрезвляющему выводу: замороженные резервы нельзя изымать, потому что когда-то, когда закончится война, их придется вернуть России".

Сейчас в Еврокомиссии раздумывают над инвестированием этих резервов в европейские государственные облигации с ожидаемым доходом 2,6% годовых. Ожидается, что эти действия удастся юридически обосновать, учитывая грубые нарушения международного права со стороны России.

В самом худшем случае убытки от инвестирования не превысят 4 млрд евро, но такой сценарий Еврокомиссия считает маловероятным.

Отмечается, что даже в этом плане есть одна проблема: ЕС до сих пор неизвестно, где находятся резервы российского Центробанка. Из общей суммы в 300 млрд евро удалось определить местонахождение только 21 млрд.

Тем временем официальный Киев продолжает работать над конфискацией арестованных за рубежом российских активов. По словам главного консультанта отдела организационной работы кабинета руководителя ОП Олега Гавриша, в течение пяти-семи лет Украина рассчитывает получить часть замороженных активов РФ в размере 100 млрд долларов. При этом сейчас ущерб от войны оценивается в 700-800 млрд долларов.

"Это сложный и длительный процесс. Но он продвигается. Есть соответствующие решения ООН и многих стран. И эти деньги – примерно 100 млрд долларов – мы надеемся вернуть за 5-7 лет, хотя в некоторых случаях речь может идти и о 10 годах", – рассказал он.

В начале 2023 года Bloomberg сообщал, что ЕС и партнеры из "Большой семерки" заморозили около 300 млрд евро ($311 млрд) резервов российского Центробанка и 19 млрд евро активов, находящихся под санкциями российских бизнесменов. Издание отмечает, что эти оценки не являются полными, а активы находятся во взвешенном состоянии и не могут быть распределены.

В феврале сообщалось, что страны G7 решили не использовать замороженные российские активы до окончания полномасштабной войны в Украине.