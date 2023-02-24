Останутся нетронутыми: в США объяснили, почему замороженные активы РФ не отдадут Украине

В Белом доме подчеркнули, что страны G7 поддержат план реконструкции украинской инфраструктуры, разработанный Киевом. Также будут изучены другие жизнеспособные варианты поддержки гуманитарных потребностей Украины.

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Страны G7 решили не использовать замороженные российские активы до окончания полномасштабной войны в Украине. Об этом сказано в опубликованном в пятницу, 24 февраля, сообщении на сайте Белого дома.

"Чтобы гарантировать, что Россия заплатит за долгосрочную реконструкцию Украины, государства G7 будут продолжать удерживать российские суверенные активы до тех пор, пока не будут завершены боевые действия", — сказано в сообщении.

При этом отмечается, что в организации признают необходимость будущей реконструкции критической инфраструктуры Украины, которая серьезно пострадала в ходе вторжения ВС РФ. Поэтому в G7 рассматривают российские активы, замороженные за рубежом, в качестве источников финансирования.

В заявлении также говорится о том, что лидеры стран "Большой семерки", чтобы помешать Кремлю избежать санкционных ограничений, поддержат создание Механизма координации правоприменения, председателем которого в первый год станут США.

Еще Белый дом заверил, что страны G7 поддержат план реконструкции украинской инфраструктуры, разработанный Киевом. Также будут изучены другие жизнеспособные варианты поддержки гуманитарных потребностей Украины.

Сколько средств страны-агрессора заморозили в Европейском Союзе

Как сообщил 16 февраля 2023 года представитель Еврокомиссии, который занимается вопросами юстиции, Дидье Рейндерс, в Евросоюзе в результате санкций, наложенных на РФ из-за полномасштабного вторжения в Украину, заморожено 21,5 млрд евро.

По его словам, европейские чиновники сейчас ищут легальные пути для конфискации некоторых активов РФ.

"Нам удалось заморозить уже 21,5 млрд евро российских олигархов и юридических лиц, внесенных в санкционные списки. Мы продолжим работать по другим активам, таким как резервы Центробанк РФ", — отметил он.

При этом агентство Bloomberg писало, что ЕС планирует объединить связанные с РФ заблокированные активы на уровне Евросоюза или на международном уровне с целью получения прибыли, которую можно было бы использовать для финансирования восстановления Украины.

Это значит, пока речь идет не о передаче конфискованных средств агрессора, а только о направлении на нужды Украины процентного дохода.

Тем временем в Швейцарии отказались передать Украине замороженные активы РФ. Отмечается, что рабочая группа, которая занималась изучением вопроса конфискации решила, что это "подорвет Федеральную конституцию и существующий правовой порядок".