В ЕС заморозили российские активы на €21,5 млрд: что будет с деньгами дальше

Украинские политики неоднократно требовали, чтобы замороженные активы были использованы для восстановления страны после войны. Еврокомиссия сейчас ищет пути конфискации некоторых замороженных активов.

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В Евросоюзе в результате санкций, наложенных на РФ из-за полномасштабного вторжения в Украину, заморожено 21,5 млрд евро активов страны-агрессора. Об этом сообщил представитель Еврокомиссии, который занимается вопросами юстиции, Дидье Рейндерс.

По его словам, европейские чиновники сейчас ищут легальные пути для конфискации некоторых активов РФ.

"Нам удалось заморозить уже 21,5 млрд евро российских олигархов и юридических лиц, внесенных в санкционные списки. Мы продолжим работать по другим активам, таким как резервы Центробанк РФ", — рассказал он.

Рейндерс также отметил, что в Брюсселе работает над директивой для усиления мер против тех, кто пытается обойти санкции. Эта работа поэтапная и предусматривает переход к процессу конфискации активов в случаях, когда они связаны с уголовными преступлениями.

"Во-первых — блокировать или заморозить активы. Во-вторых — начать процесс конфискации в случаях, когда есть уголовные преступления", — отметил он, подчеркнув, что ЕС работает вместе с G7 и что Швейцария действует преимущественно в том же порядке.

Сколько может получить Украина за счет активов РФ

Недавно агентство Bloomberg сообщило, что ЕС рассматривает возможность объединения связанных с РФ заблокированных активов на уровне Евросоюза или на международном уровне с целью получения прибыли, которую можно было бы использовать для финансирования восстановления Украины. То есть, пока речь идет не о передаче конфискованных средств агрессора, а только о направлении на нужды Украины процентного дохода.

Виталий Шапран, экономист, член общества финансовых аналитиков рассказал Фокусу, что объем активов, который могла бы получить Украина от ЕС в рамках конфискации, могут быть на уровне 300–400 млрд евро. Окончательная сумма зависит от курса евро и скорости работы европейских компетентных органов по поиску активов.

"Согласно актуальным открытым данным объем резервов, доступных для конфискации, составляет около $350 млрд. Кроме этого, нужно забрать и те российские активы, которые находятся за пределами страны. И хотя прямых данных относительно их объема нет, предварительный анализ вывода капитала из государства-агрессора свидетельствует о том, что речь идет не менее чем про $1 трлн", — рассказала заместитель директора финансовой компании Activitis, Ирина Попова.

Напомним, пока Евросоюз проявляет осторожность, в США в конце 2022 года уже приняли законодательные изменения, открывшие возможность использования замороженных средств россиян для нужд Украины.

Также Фокус рассказывал, что в Швейцарии отказались передать Украине замороженные активы РФ. Отмечается, что рабочая группа, изучавшая вопрос конфискации, пришла к выводу, что это "подорвет Федеральную конституцию и существующий правовой порядок".