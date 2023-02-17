У ЄС заморозили російські активи на €21,5 млрд: що буде з грошима далі

Українські політики неодноразово вимагали, щоби заморожені активи використали для відновлення країни після війни. Єврокомісія зараз шукає шляхів конфіскації деяких заморожених активів.

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У Євросоюзі внаслідок санкцій, накладених на РФ через повномасштабне вторгнення в Україну, заморожено 21,5 млрд євро активів країни-агресора. Про це повідомив представник Єврокомісії, який опікується питаннями юстиції, Дідьє Рейндерс.

За його словами, європейські чиновники наразі шукають легальні шляхи для конфіскації деяких активів РФ.

"Нам вдалося заморозити вже 21,5 млрд євро російських олігархів та юридичних осіб, внесених до санкційних списків. Ми продовжимо працювати за іншими активами, такими як резерви Центробанк РФ", — розповів він.

Рейндерс також зазначив, що у Брюсселі працює над директивою для посилення заходів проти тих, хто намагається обійти санкції. Ця робота є поетапною і передбачає перехід до процесу конфіскації активів у випадках, коли вони пов'язані з кримінальними злочинами.

"По-перше — блокувати або заморозити активи. По-друге — розпочати процес конфіскації у випадках, коли є кримінальні злочини", — зазначив він, наголосивши, що ЄС працює разом із G7 і що Швейцарія діє переважно в тому ж порядку.

Скільки може одержати Україна за рахунок активів РФ

Нещодавно агентство Bloomberg повідомило, що ЄС розглядає можливість об'єднання пов'язаних з РФ заблокованих активів на рівні Євросоюзу або на міжнародному рівні з метою отримання прибутку, який можна було б використати для фінансування відновлення України. Тобто поки що йдеться не про передачу конфіскованих коштів агресора, а лише про направлення на потреби України відсоткового доходу.

Віталій Шапран, економіст, член товариства фінансових аналітиків розповів Фокусу, що обсяг активів, який могла б отримати Україна від ЄС у межах конфіскації, можуть бути на рівні 300–400 млрд євро. Остаточна сума залежить від курсу євро та швидкості роботи європейських компетентних органів щодо пошуку активів.

"Згідно з актуальними відкритими даними обсяг резервів, доступних для конфіскації, становить близько $350 млрд. Крім цього, потрібно забрати і ті російські активи, які знаходяться за межами країни. І хоча прямих даних щодо їх обсягу немає, попередній аналіз виведення капіталу з держави-агресора свідчить про те, що йдеться не менш як про $1 трлн", — розповіла заступниця директора фінансової компанії Activitis, Ірина Попова.

Нагадаємо, поки Євросоюз виявляє обережність, у США наприкінці 2022 року вже ухвалили законодавчі зміни, які відкрили можливість використання заморожених коштів росіян для потреб України.

Також Фокус розповідав, що у Швейцарії відмовилися передати Україні заморожені активи РФ. Наголошується, що робоча група, яка вивчала питання конфіскації, дійшла висновку, що це "підірве Федеральну конституцію та наявний правовий порядок".