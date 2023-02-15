"Підрив конституції": у Швейцарії відмовилися передати Україні заморожені активи РФ

У Берні дійшли висновку, що не можуть конфіскувати російські кошти, оскільки це суперечить законам республіки, але пообіцяли й надалі підтримувати Україну іншими способами.

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Федеральна рада Швейцарії отримала роз'яснення від Федерального відомства юстиції про те, що конфіскація заморожених російських активів для відновлення України неможлива. Про це в середу, 15 лютого, повідомляє пресслужба Федеральної ради.

У заяві сказано, що робоча група, яка вивчала питання конфіскації, дійшла висновку, що це "підірве Федеральну конституцію та чинний правовий порядок".

Водночас у відомстві зазначають, що, оскільки Росія порушила міжнародне право, вторгнувшись в Україну, Кремль зобов'язаний виплатити Києву компенсацію за шкоду.

У Швейцарії вважають, що російські активи були отримані законно, тому якщо їх вилучити, то за федеральним законом необхідно буде компенсувати їхню вартість власникам.

"Експропріація приватних активів законного походження без компенсації неприпустима за швейцарським законодавством. Конфіскація заморожених приватних активів несумісна з Федеральною конституцією та чинним правопорядком і порушує міжнародні зобов'язання Швейцарії. Інші країни мають аналогічні конституційні права та гарантії", — йдеться в пресрелізі.

Швейцарія може конфіскувати валютні резерви Центрального банку Росії

У Федеральній раді зазначають, що в Берні розглядають можливість конфіскації валютних резервів Центрального банку Росії та інших державних активів.

Водночас у раді пообіцяли, що Швейцарія продовжуватиме надавати підтримку Україні незалежно від обговорення можливості конфіскації заморожених активів.

Нагадаємо, 15 лютого видання Bloomberg писало, що в Євросоюзі готові змусити банки повідомляти інформацію про активи Центрального банку Росії в межах останнього пакету санкцій проти РФ. Це необхідно для вивчення варіантів потенційного використання цих коштів для сприяння відновленню України.

Раніше, 13 січня, Фокус писав про те, що в Україні розпочала роботу місія МВФ. Мета місії — підготовка моніторингової та кредитної програм.

Також нагадаємо, що МВФ планує виділити Україні багаторічний пакет допомоги на суму до $16 млрд. Кошти допоможуть покрити потреби України в умовах війни та стати каталізатором для збільшення міжнародного фінансування.