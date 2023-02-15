Перший крок: ЄС готується використати заморожені активи РФ для відновлення України, — ЗМІ

За словами журналістів, ЄС збирається запровадити санкції проти Альфа-Банку, Росбанку та АТ "Тінькофф Банку", а також Фонду національного добробуту Російської Федерації.

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Європейський Союз готовий змусити банки повідомляти інформацію про активи Центрального банку Росії у рамках останнього пакету санкцій проти РФ. Про це пише Bloomberg.

Видання пише, що отримання контролю за масштабами Центробанку та інших державних активів Росії розглядається як перший крок до вивчення варіантів потенційного використання цих коштів для сприяння відновленню України.

Повідомляється, що Європейська комісія також запропонувала посилити зобов'язання щодо звітності про заморожені активи, пов'язані з російськими компаніями та фізичними особами, які перебувають під санкціями, та запропонувала накласти штрафи – до 50 000 євро для фізичних осіб та 10% річного обороту для юридичних осіб за ненадання необхідної інформації.

У матеріалі сказано, що ЄС має намір ухвалити 10-й пакет санкцій проти РФ наступного тижня. Європейські лідери також мають намір посилити військову підтримку Києва.

Щодо санкцій, то, як пишуть журналісти, останній пакет також запровадить великі торгові обмеження на товари, які використовуються російськими військовими, включаючи технології, компоненти, важкі автомобілі, електроніку та рідкісноземельні елементи. ЄС також пропонує заборонити транзит товарів через Росію, щоб знизити ризик порушення санкцій, та запровадити обмеження на ввезення до ЄС російського каучуку та асфальту.

Повідомляється, що ЄС також має намір запровадити санкції проти десятків фізичних та юридичних осіб, у тому числі політиків та військовослужбовців, а також:

Альфа-Банку, Росбанку та АТ "Тінькофф Банку", а також Фонду національного добробуту Російської Федерації

Медіагрупи, які займаються пропагандою на підтримку агресії проти України

Російського перестраховика суден, що експортують нафту

Судноплавної компанії, зареєстрованої у Великій Британії, обвинуваченої у використанні своїх суден для перевезення вкраденого українського зерна від імені Росії

Видання пише, що інші пропозиції включають продовження терміну дії ліцензій на мовлення засобів масової інформації, контрольованих російською державою та обвинувачених у поширенні пропаганди, маніпулюванні та спотворенні фактів, спрямованих проти ЄС та його сусідів.

Згідно з документами, ЄС також хоче заборонити громадянам Росії обіймати посади в керівних органах операторів критично важливих європейських інфраструктур та підприємств. Громадяни ЄС будуть звільнені від цього положення.

Раніше Фокус писав, що в Україні розпочала роботу місія МВФ. Місія Міжнародного валютного фонду на чолі з Гевіном Греєм розпочинає дискусії з українською владою. Мета місії – підготовка моніторингової та кредитної програм.

Ще нагадаємо, що журналісти заявили, що Путін назавжди втратив ринок газу в Європі. За словами трейдера П'єра Андюрана, Росії знадобиться щонайменше десять років на те, щоб збудувати достатню кількість трубопроводів для продажу свого газу країнам Азії.