"Програв енергетичну війну": Путін назавжди втратив ринок газу в Європі, – Financial Times

За словами трейдера П'єра Андюрана, Росії знадобиться щонайменше десять років на те, щоб збудувати достатню кількість трубопроводів для продажу свого газу країнам Азії.

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Після різкого скорочення експорту російського газу у відповідь на військову агресію Російської Федерації проти України Європа, ймовірно, не повернеться до закупівель енергоресурсів із РФ. Про це розповів в інтерв'ю Financial Times трейдер П'єр Андюран, чия фірма Andurand Capital управляє активами на суму 1,4 млрд доларів.

Андуран зазначив, що європейські країни швидко навчаються жити без російського газу. Торішнього серпня стався стрибок цін на газ до 300 євро за МВтч, проте за останні місяці цифра знизилася до 50 євро за МВтч.

"Я думаю, що Путін програв енергетичну війну. Дуже високі ціни на природний газ та електроенергію в Європі були вкрай погані для світової економіки, але тепер вони повернулися до більш розумного рівня", — сказав трейдер журналістам.

П'єр Андюран також зазначив, що після здобуття незалежності від російських енергоресурсів Європа навряд чи захоче повертатися до них. Таким чином Володимир Путін втратив свої важелі впливу.

"Росія назавжди втратила свого найбільшого покупця і знадобиться не менше десяти років, щоб побудувати достатню кількість трубопроводів в Азію", — зазначив Андюран.

За словами П'єра Андюрана, щойно Китай стане єдиним покупцем російського газу, Пекін зможе визначати його ціну.

Нагадаємо, що згідно з даними Київської школи економіки від 2 лютого, в результаті європейських санкцій вже в 2023 році доходи РФ від експорту нафти і газу знизяться на 50% порівняно з 2022 роком і становитимуть 40 млрд доларів в квартал.

Фокус також писав про те, що в січні 2023 найбільшими імпортерами нафти з Росії стали Індія і Китай. За даними ЗМІ, з 1 по 15 січня експорт російської нафти з портів Балтійського моря в Азію зріс на 27% порівняно з періодом грудня 2022 року.

Ще ми писали про те, що 7 лютого у головному управлінні розвідки Міноборони України повідомили про формування приватної військової компанії російським монополістом "Газпром-нафта". Глава уряду РФ Михайло Мішустін підписав розпорядження на заснування "приватної охоронної організації".