Російський "Газпром нафта" створює ще одну "ПВК", – ГУР

В українській розвідці зазначають, що впливові політичні гравці РФ продовжують створювати свої ПВК за прикладом Пригожина та його ПВК "Вагнер".

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Російський монополіст "Газпром нафта" створює власну приватну військову компанію. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.

Голова уряду РФ Михайло Мішустін підписав розпорядження на заснування "приватної охоронної організації". У розвідці зазначають, що згідно із законом "Про безпеку об'єктів паливно-енергетичного комплексу", в РФ можна створювати підприємствам галузі право на формування приватної охоронної організації.

У такому разі розмір статусного капіталу організації може бути щонайменше 50%. "Газпром" матиме частку 70% статусного капіталу. Решта 30% — це приватна охоронна організація "СТАФ-центр".

[ + – ] Розпорядження про створення ПВК "Газпромом"

Українські розвідники зазначають, що таким чином "перегон озброєнь" серед основних політичних гравців у РФ триває. Вони один за одним створюють "ПВК" за прикладом Євгена Пригожина та його "ПВК Вагнер". Документ, який опублікували в ГУР, датований 4 лютого 2023 року.

Нагадаємо, 6 лютого в Україні визнали ПВК "Вагнер" міжнародною злочинною організацією.

У грудні 2022 року в ЗСУ заявили, що міністр оборони РФ Сергій Шойгу направив свою ПВК "Патріот" до району Вугледару.