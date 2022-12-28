"Фірма-конкурентка": Шойгу направив свою ПВК "Патріот" у район Вугледара, — ЗСУ

За словами спікера Східного угруповання українських військ Сергія Череватого, збройне формування, афілійоване з Міноборони РФ, створювалося як аналог ПВК "Вагнера", щоб урівноважити баланс сил.

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Глава Міноборони РФ Сергій Шойгу відправив на фронт до Донецької області ПВК "Патріот", яку він, імовірно, курирує. Про це в ефірі телемарафону повідомив Сергій Череватий, речник Східного угруповання військ ЗСУ.

За словами Череватого, в районі Степового під Вугледаром дислоковані бойовики так званої приватної армії "Патріот", пов'язаної з Міноборони й особисто Шойгу. Її організували як аналог пригожинської ПВК "Вагнера", щоб урівноважити баланс сил.

"ПВК "Вагнера" та ПВК "Патріот" — це структури-конкурентки, — пояснив спікер Східного угруповання ЗСУ. — "Вагнер" — у Бахмуті, під Вугледаром — "Патріот".

Прямої взаємодії між ними немає, це автономні структури, уточнив Череватий.

Спікер також згадав про те, що на тлі невдалих дій росіян у районі Бахмута, Авдіївки та Вугледара, а також і в Луганській області росіяни намагаються досягти хоч якогось результату. Вони розраховують на прорив і кидають у бій свіжі сили.

Що таке ПВК "Патріот"?

Декілька років тому стало відомо, що так звана ПВК "Патріот" афілійована з Міністерством оборони РФ. Із 2018 року її формують із кадрових військовослужбовців і направляють у гарячі точки. За деякими даними, у цьому збройному формуванні присутні фахівці з Головного управління Генштабу РФ, зокрема військові юристи й бійці Сил спеціальних операцій.

За твердженнями голови ГУР Кирила Буданова, власник "групи Вагнера" Євген Пригожин і командувач російського угрупування на окупованих частинах України Сергій Суровікін об'єдналися та намагаються окупувати Бахмут, щоб довести свою силу.

Нагадаємо, що в ЗСУ спростували дані про те, що війська РФ виснажені через боротьбу за Бахмут.

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