"Конкурирующая фирма": Шойгу направил свою ЧВК "Патриот" в район Угледара, — ВСУ

По словам спикера Восточной группировки украинских войск Сергея Череватого, вооруженное формирование, аффилированное с Минобороны РФ, создавалось как аналог "ЧВК Вагнера", чтобы уравновесить баланс сил.

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Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу отправил на фронт в Донецкую область ЧВК "Патриот", которую он, предположительно, курирует. Об этом в эфире телемарафона сообщил Сергей Череватый, спикер Восточной группировки войск ВСУ.

По словам Череватого, в районе Степного под Угледаром дислоцированы боевики так называемой частной армии "Патриот", связанной с Минобороны и лично Шойгу. Ее организовали как аналог пригожинской "ЧВК Вагнера", чтобы уравновесить баланс сил.

"ЧВК "Вагнера" и ЧВК "Патриот" — это конкурирующие структуры, — пояснил спикер Восточной группировки ВСУ. — "Вагнер" — в Бахмуте, под Угледаром — "Патриот".

Прямого взаимодействия между ними нет, это автономные структуры, уточнил Череватый.

Спикер также упомянул о том, что на фоне неудачных действий россиян в районе Бахмута, Авдеевки и Угледара, а равно и в Луганской области, россияне пытаются достичь хоть какого-либо результата. Они рассчитывают на прорыв и бросают в бой свежие силы.

Что такое ЧВК "Патриот"?

Несколько лет назад стало известно, что так называемая ЧВК "Патриот", аффилирована с Министерством обороны РФ. С 2018 года ее формируют из кадровых военнослужащих и направляют в горячие точки. По некоторым данным, в этом вооруженном формировании присутствуют специалисты из Главного управления Генштаба РФ, в частности военные юристы и бойцы Сил специальных операций.

По утверждениям главы ГУР Кирилла Буданова, владелец "группы Вагнера" Евгений Пригожин и командующий российской группировкой на оккупированных частях Украины Сергей Суровикин объединились и пытаются оккупировать Бахмут, чтобы доказать свою силу.

Напомним, что в ВСУ опровергли данные о том, что войска РФ истощены во из-за продолжающихся боев за Бахмут.

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