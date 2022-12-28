"Стягують сили": у ЗСУ спростовують інформацію про виснаження ЗС РФ у боях за Бахмут (відео)

За словами спікера Східного угрупування ЗСУ Сергія Череватого, в районі Бахмута залишається найінтенсивніша динаміка боїв. Росіяни ще не до кінця видихнулися, вони стягують сили та намагаються атакувати.

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Спікер Східного угруповання Збройних сил України Сергій Череватий спростовує повідомлення про те, що найближчим часом можливе уповільнення боїв за Бахмут через те, що російські війська нібито виснажені. За його словами, ЗС РФ не до кінця видихнулися і підтягують резерви у напрямку міста. Про це він сказав в ефірі телемарафону.

Череватий зазначив, що в районі Бахмута залишається найінтенсивніша динаміка боїв. Проте, українські військові продовжують утримувати населений пункт. Минулої доби російські війська 200 разів обстріляли позиції ЗСУ. Проте 80 окупантів було вбито, ще понад 90 було поранено.

"Росіяни ще не до кінця видихнулися, вони стягують сили і намагаються атакувати. ЗСУ роблять все, щоб загарбники не взяли місто, ми битимемося за Бахмут до кінця", — сказав він.

Представник командування також прокоментував інформацію американського видання The New York Times, яке повідомляло, що українська армія наблизилася до деокупації Кремінної Луганської області. Сергій Череватий розповів, що "якийсь час" на цьому напрямі триває потужна робота українських підрозділів, зокрема, десантно-штурмових.

"Я думаю, що коли там буде досягнуто суттєвого результату, то я обов'язково повідомлю нашу громадськість. А поки що потрібно запастися терпінням і почекати офіційних повідомлень", — додав спікер.

Нагадаємо, 28 грудня у розвідці Британії повідомляли, що РФ зміцнює оборону в районі Кремінної та намагається утримати фронт. Фахівці вважають, що цей район має логістичне значення для фронту на Донбасі, а Кремінна є важливим містом у Луганській області.

26 грудня Череватий сказав, що в боях за Бахмут можлива оперативна пауза. За його словами, якщо ЗСУ матиме достатньо сил і засобів, то вони зможуть завдати удару, поки противник не буде здатний атакувати.