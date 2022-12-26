ЗСУ виснажені, а у ЗС РФ великі втрати: у боях за Бахмут можлива пауза (відео)

Спікер східного угруповання військ Сергій Череватий розповів, що якщо у ЗСУ буде достатньо сил і засобів, то вони зможуть завдати удару, доки противник не зможе наступати.

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У боях за Бахмут Донецької області можлива оперативна пауза. Через кілька місяців запеклої битви за місто російські війська зазнали великих втрат, а оборона Збройних Сил України виснажується. Про це сказав речник Східного угруповання військ Сергій Череватий в ефірі телемарафону.

За його словами, схід України залишається епіцентром боїв. Череватий додав, що за останню добу ЗС РФ обстріляли позиції українських військових 256 разів, також сталося 28 зіткнень. Внаслідок чого загинули 90 окупантів, ще 110 поранені.

Спікер командування заявив, що поки про оперативну паузу говорити зарано. Однак її можна допустити, враховуючи втрати ЗС РФ, виснаження оборони ЗСУ та погодні умови.

"Ми завжди діємо, виходячи з оперативної ситуації, якщо у нас буде достатньо сил і засобів, щоб завдати удару, коли ворог не здатний наступати, то ми це зробимо", — сказав він.

Нагадаємо, 25 грудня аналітики з Інституту вивчення війни повідомляли, що "група Вагнера" втрачає наступальний потенціал на Бахмутському напрямку. У відомстві впевнені, що російські окупанти можуть спробувати ініціювати тактичну чи оперативну паузу у цьому районі.

Цього ж дня спікер Сергій Череватий розповів, що ЗС РФ мають намір піти у наступ ще на одному напрямку на Донбасі. За його словами, окупанти планують піти в атаку на Лиман Донецької області, який ЗСУ звільнили у жовтні.