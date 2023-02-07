Российский "Газпром нефть" создает еще одну "ЧВК", – ГУР

В украинской разведке отмечают, что влиятельные политические игроки РФ продолжают создавать свои ЧВК по примеру Пригожина и его ЧВК "Вагнер".

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Российский монополист "Газпром нефть" создает собственную частную военную компанию. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

Глава правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение на учреждение "частной охранной организации". В разведке отмечают, что согласно закону "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса", в РФ можно создавать предприятиям отрасли право на формирование частной охранной организации.

В таком случае размер статусного капитала организации должен быть не менее 50%. "Газпром" будет иметь долю в 70% статусного капитала. Остальные 30% — это частная охранная организация "СТАФ-центр".

[ + – ] Распоряжение о создании ЧВК "Газпромом"

Украинские разведчики отмечают, что таким образом "гонка вооружений" среди основных политических игроков в РФ продолжается. Они один за другим создают "ЧВК" по примеру Евгения Пригожина и его "ЧВК Вагнер". Документ, который опубликовали в ГУР датирован 4 февраля 2023 года.

Напомним, 6 февраля в Украине признали ЧВК "Вагнер" международной преступной организацией.

В декабре 2022 года в ВСУ заявили, что министр обороны РФ Сергей Шойгу направил свою ЧВК "Патриот" в район Угледара.