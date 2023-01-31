Ціни на газ у Європі опустилися майже на 20% за тиждень: експерт пояснив причину

Газ у Європі продовжує стрімко дешевшати, і причина цього полягає не лише у теплій погоді та нарощуванні альтернативних поставок блакитного палива на континент.

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За останній тиждень ціни на газ у країнах Європи опустилися майже на 20% до 56 євро мегават-годину або 635 доларів за тисячу кубів. Про це повідомив голова департаменту корпоративного аналізу групи ICU Олександр Мартиненко у своєму тижневому огляді фінансових ринків, повідомляє "РБК-Україна".

Головними причинами стрімкого падіння цін на газ стали перспективи відновлення роботи одного з найпотужніших ЗПГ терміналів США — Freeport LNG, а також прогнози теплішої погоди.

Водночас, зазначив експерт, падіння ціни стало великим трендом. Вартість газу в Європейських країнах із грудня впала на 60% до найнижчого рівня за останні 16 місяців. Причиною тут стала не лише тепла погода, а й заходи щодо економії, які вжиті в країнах ЄС, зниження промислового виробництва та різке зростання поставок зрідженого газу.

"Газова криза в Європі через війну РФ проти України та Заходу сходить нанівець, і це стає одним із ключових факторів перегляду економічних прогнозів на оптимістичніші", — повідомив Мартиненко.

Нагадаємо, раніше Фокус повідомляв, що 30 січня українська IT-армія зламала архів російської газової компанії "Газпром" і отримала доступ до понад шести тисяч файлів, в яких зазначаються дані одного з найбільших газових родовищ у Росії.

Крім того, видання Forbes 26 січня повідомило, що від 20% до 30% зрідженого газу (автогазу), який закуповують українські трейдери, виготовила Росія. Це відбувається через те, що країни-постачальники змішують російське паливо з паливом виробництва інших країн перед продажем.