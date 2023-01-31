Цены на газ в Европе опустились почти на 20% за неделю: эксперт объяснил причину

Газ в Европе продолжает стремительно дешеветь и причина этого заключается не только в теплой погоде и наращивании альтернативных поставок голубого топлива на континент.

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За последнюю неделю цены на газ в странах Европы опустились почти на 20% до 56 евро мегаватт-час или 635 долларов за тысячу кубов. Об этом сообщил глава департамента корпоративного анализа группы ICU Александр Мартыненко в своем недельном обзоре финансовых рынков, сообщает "РБК-Украина".

Главными причинами стремительного падения цен на газ стали перспектива возобновления работы одного из самых мощных СПГ терминалов США — Freeport LNG, а также прогнозы более теплой погоды.

Вместе с тем, отметил эксперт, падение цены стало большим трендом. Стоимость газа в Европейских странах с декабря упала на 60% до самого низкого уровня за последние 16 месяцев. Причиной тут стала не только теплая погода, но и меры по экономии, которые были приняты в странах ЕС, снижение промышленного производства и резкий рост поставок сжиженного газа.

"Газовый кризис в Европе из-за войны РФ против Украины и Запада сходит на нет, и это становится одним из ключевых факторов пересмотра экономических прогнозов на более оптимистичные", — сообщил Мартыненко.

Напомним, ранее Фокус сообщал, что 30 января украинская IT-армия взломала архив российской газовой компании "Газпром" и получила доступ к более чем шести тысячам файлов, в которых указываются данные одного из крупнейших газовых месторождений в России.

Кроме того, издание Forbes 26 января сообщило, что от 20% до 30% сжиженного газа (автогаза), который закупают украинские трейдеры, был произведен Россией. Это происходит из-за того, что страны-поставщики смешивают российское топливо с топливом производства других стран перед продажей.