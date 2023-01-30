Украинские хакеры получили доступ к архиву компании "Газпром"

Группа украинских хакеров получила доступ к данным российской компании "Газпром" о крупнейшем месторождении газа в России. Полученные данные емкостью 1,5 Гб содержит более 6 тыс. файлов о деятельности компании.

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Украинская IT-армия взломала архив российской газовой компании "Газпром" и получила доступ к более чем шести тысяч файлов, в которых указываются данные одного из крупнейших газовых месторождений в России. Об этом сообщает пресс-служба IT-армии Украины в Telegram.

"IT-армией Украины получено доступ к информации о деятельности крупнейшего наполнителя госбюджета, а значит главному спонсору терроризма и вторжения в Украину – ЗАО "Газпром", – сообщила организация.

В сообщении также указывается, что архив емкостью 1,5 Гб содержит более 6 тыс. файлов группы компаний "Газпром" по ее финансово-хозяйственной деятельности. В частности в архиве есть информация об испытании на объектах и бурении скважин. Также украинские хакеры получили информацию о внедрении и настройке автоматизированных систем на Ковыктинской скважине в Иркутской области.

Напомним, ранее Фокус информировал, что 29 января украинские хакеры из движения HackYourMom заявили, что они стоят за сливом в открытый доступ данных крупнейшего мобильного оператора Ирана IranCell.

Кроме того, Фокус ранее сообщал, что 26 января издание Reuters сообщило, что российская хакерская группа Cold River стоит за широкомасштабной кампанией по сбору информации о политиках, активистах, академиках, военных, журналистов Великобритании.