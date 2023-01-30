Українські хакери отримали доступ до архіву компанії "Газпром"

Група українських хакерів отримала доступ до даних російської компанії "Газпром" щодо найбільшого родовища газу в Росії. Отримані дані місткістю 1,5 Гб містить понад 6 тис. файлів діяльності компанії.

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Українська IT-армія зламала архів російської газової компанії "Газпром" і отримала доступ до понад шести тисяч файлів, в яких зазначаються дані одного з найбільших газових родовищ у Росії. Про це повідомляє пресслужба ІТ-армії України в Telegram.

"IT-армією України отримано доступ до інформації про діяльність найбільшого наповнювача держбюджету, а отже, головного спонсора тероризму та вторгнення в Україну — ЗАТ "Газпром", — повідомила організація.

У повідомленні також зазначається, що архів місткістю 1,5 Гб містить понад 6 тис. файлів групи компаній "Газпром" щодо її фінансово-господарської діяльності. Зокрема в архіві є інформація про випробування на об'єктах та буріння свердловин. Також українські хакери отримали інформацію про впровадження та налаштування автоматизованих систем на Ковиктинській свердловині в Іркутській області.

Нагадаємо, раніше Фокус інформував, що 29 січня українські хакери з руху HackYourMom заявили, що вони стоять за зливом у відкритий доступ даних найбільшого мобільного оператора Ірану IranCell.

Крім того, Фокус раніше повідомляв, що 26 січня видання Reuters повідомило, що російська хакерська група Cold River стоїть за широкомасштабною кампанією зі збору інформації про політиків, активістів, академіків, військових, журналістів Великобританії.