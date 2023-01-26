Російське угруповання хакерів тероризує політиків та активістів Великобританії, — ЗМІ

За словами експертів, хакери виманюють особисті дані, щоб отримати доступ до електронної пошти. Після повномасштабного вторгнення Росії до України Cold River активізувала свою кампанію проти партнерів Києва.

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Російська хакерська група Cold River стоїть за широкомасштабною кампанією зі збору інформації про політиків, активістів, академіків, військових, журналістів Великобританії. Про це пише Reuters.

Повідомляється, що в Національному центрі кібербезпеки, який входить до складу британської розвідувальної агенції GCHQ, заявили, що Cold River вивчає людей, які стали цілями. Хакери видають себе за інших користувачів, використовуючи підроблені адреси електронної пошти та профілі у соціальних мережах.

"Часто існує деяке листування між зловмисником і метою, іноді протягом тривалого часу, у міру того, як зловмисник встановлює взаєморозуміння", — сказано у звіті.

За словами журналістів, центр не став приписувати атаки хакерів російському уряду безпосередньо. Посольство Росії в Лондоні не відповіло на запитання журналістів із цього приводу.

Також у матеріалі йдеться, що після встановлення контакту з метою хакери Cold River заохочують жертву перейти за шкідливим посиланням, яке обманним шляхом змушує її ввести свої облікові дані для входу на веб-сайт, який контролює група.

У матеріалі йдеться про те, що хакери використовують вкрадені облікові дані для входу в облікові записи електронної пошти жертви, щоб отримати доступ до пошти.

За словами журналістів, після повномасштабного вторгнення Росії до України Cold River активізувала свою кампанію проти партнерів Києва. За словами експертів, російський уряд є світовим лідером у галузі хакерських атак і використовує кібершпигунство проти іноземних урядів. Москва, однак, послідовно заперечує, що здійснює хакерські операції.

Раніше Фокус писав, що журналісти вже повідомляли про атаку російських хакерів на американські об'єкти атомної енергетики. Експерти змогли відстежити місцезнаходження одного з членів одного з угруповань хакерів. Як виявилося, він проживає в російському Сиктивкарі.

Також повідомлялося, що російські експерти заявили, що хакери атакуватимуть РФ на 300% частіше. Фахівці з кібербезпеки м'яко натякають на "українських кіберактивістів".