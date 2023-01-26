Российская группировка хакеров терроризирует политиков и активистов Великобритании, — СМИ

По словам экспертов, хакеры выманивают личные данные, чтобы получить доступ к электронной почте. После полномасштабного вторжения России в Украину Cold River активизировала свою кампанию против партнеров Киева.

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Российская хакерская группа Cold River стоит за широкомасштабной кампанией по сбору информации о политиках, активистах, академиков, военных, журналистов Великобритании. Об этом пишет Reuters.

Сообщается, что в Национальном центре кибербезопасности, который входит в состав британского разведывательного агентства GCHQ, заявили, что Cold River изучает людей, ставших целями. Хакеры выдают себя за других пользователей, используя поддельные адреса электронной почты и профили в социальных сетях.

"Часто существует некоторая переписка между злоумышленником и целью, иногда в течение длительного периода времени, по мере того как злоумышленник устанавливает взаимопонимание", — сказано в отчете.

По словам журналистов, центр не стал приписывать хакерские атаки российскому правительству напрямую. Посольство России в Лондоне не ответило на вопросы журналистов по этому поводу.

Также в материале говорится, что после установления контакта с целью хакеры Cold River поощряют жертву перейти по вредоносной ссылке, которая обманным путем заставляет ее ввести свои учетные данные для входа на веб-сайт, контролируемый группой.

В материале говорится, что хакеры используют украденные учетные данные для входа в учетные записи электронной почты жертвы, чтобы получить доступ к почте.

По словам журналистов, после полномасштабного вторжения России в Украину Cold River активизировала свою кампанию против партнеров Киева. По словам экспертов, российское правительство является мировым лидером в области хакерских атак и использует кибершпионаж против иностранных правительств. Москва, однако, последовательно отрицает, что проводит хакерские операции.

Ранее Фокус писал, что журналисты уже сообщали об атаке российских хакеров на американские объекты атомной энергетики. Эксперты смогли отследить местонахождение одного из членов одного из хакерской группировки. Как оказалось, он проживает в российском Сыктывкаре.

Также сообщалось, что российские эксперты заявили, что хакеры будут атаковать РФ на 300% чаще. Специалисты по кибербезопасности мягко намекают на "украинских киберактивистов".