Українські хакери заявили, що це вони зламали найбільший мобільний оператор в Ірані

Активісти з HackYourMom стоять за зливом даних не тільки оператора IranCell, а й "майже всього технологічного сектору" Ірану, заявив представник руху Микита Книш.

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Українські хакери з руху HackYourMom стверджують, що вони стоять за зливом у відкритий доступ даних найбільшого мобільного оператора Ірану IranCell. Відповідний допис опублікував представник цього руху Микита Книш у своєму Facebook у неділю, 29 січня.

"Так, підтверджую: мамкіни хакери з HackYourMom злили найбільшого мобільного оператора Ірану, IranCell", — заявив автор публікації.

За словами Книша, українські хакери збирають дані, зокрема, і для знищення військових цілей в Ірані через постачання державою зброї.

Крім того, автор допису стверджує, що представники HackYourMom "злили" не тільки дані найбільшого стільникового оператора, а й "майже весь технологічний сектор".

"Не ми це почали, не треба було давати зброю для знищенні українців. Іранські військові об’єкти та об’єкти критичної інфраструктури — легітимна ціль для українських хакерів через поставки зброї, що знищує українців", — додав Книш.

Нагадаємо, в ніч на 29 січня на території Ірану було атаковано кілька військових об'єктів. За інформацією Міноборони країни, удар припав, зокрема, по військовому підприємству в Ісфахані. Також у місті Азершехр спалахнула масштабна пожежа на нафтохімічному заводі, внаслідок якої вибухнули нафтові резервуари.

У грудні стало відомо, що Росія отримала з Ірану нову партію дронів-камікадзе. У ніч на 26 січня російська армія вперше після довгої перерви використала іранські Shahed для атаки. Українським силам протиповітряної оборони вдалося збити усі 24 з них. За даними аналітиків, у Росії залишається не більше 66 "шахідів" — такої кількості вистачить ще для кількох великомасштабних ударів, але потім вони закінчаться, якщо тільки РФ не отримає нову партію з Ірану.