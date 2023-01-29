Украинские хакеры заявили, что это они взломали крупнейшего мобильного оператора в Иране

Активисты из HackYourMom стоят за сливом данных не только оператора IranCell, но и "почти всего технологического сектора" Ирана, заявил представитель движения Никита Кныш.

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Украинские хакеры из движения HackYourMom утверждают, что они стоят за сливом в открытый доступ данных крупнейшего мобильного оператора Ирана IranCell. Соответствующий пост опубликовал представитель этого движения Никита Кныш в своем Facebook в воскресенье, 29 января.

"Да, подтверждаю: мамкины хакеры из HackYourMom слили крупнейшего мобильного оператора Ирана, IranCell", — заявил автор публикации.

По словам Кныша, украинские хакеры собирают данные в том числе и для уничтожения военных целей в Иране из-за поставки государством оружия.

Кроме того автор поста утверждает, что представители HackYourMom "слили" не только данные крупнейшего сотового оператора, но и "почти весь технологический сектор".

"Не мы это начали, не нужно было давать оружие для уничтожения украинцев. Иранские военные объекты и объекты критической инфраструктуры — легитимная цель для украинских хакеров из-за поставок уничтожающего украинцев оружия", — добавил Кныш.

Напомним, в ночь на 29 января на территории Ирана были атакованы несколько военных объектов. По информации Минобороны страны, удар пришелся, в частности, по военному предприятию в Исфахане. Также в городе Азершехр вспыхнул масштабный пожар на нефтехимическом заводе, в результате которого взорвались нефтяные резервуары.

В декабре стало известно, что Россия получила из Ирана новую партию дронов-камикадзе. В ночь на 26 января российская армия впервые после долгого перерыва использовала иранские Shahed для атаки. Украинским силам противовоздушной обороны удалось сбить все 24 из них. По данным аналитиков, у России остается не более 66 "шахедов" — такого количества хватит для еще нескольких крупномасштабных ударов, но потом они закончатся, если только РФ не получит новую партию из Ирана.