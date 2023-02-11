"Проиграл энергетическую войну": Путин навсегда потерял рынок газа в Европе, – Financial Times

По словам трейдера Пьера Андюрана, России понадобится по меньшей мере десять лет на то, чтобы построить достаточное количество трубопроводов для продажи своего газа странам Азии.

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После резкого сокращения экспорта российского газа в ответ на военную агрессию Российской Федерации против Украины, Европа, вероятно, не вернется к закупкам энергоресурсов из РФ. Об этом рассказал в интервью Financial Times трейдер Пьер Андюран, чья фирма Andurand Capital управляет активами на сумму 1,4 млрд долларов.

Андуран отметил, что европейские страны быстро учатся жить без российского газа. В августе прошлого года произошел скачек цен на газ до 300 евро за МВтч, однако за последние месяцы цифра снизилась до 50 евро за МВтч.

"Я думаю, что Путин проиграл энергетическую войну. Очень высокие цены на природный газ и электроэнергию в Европе были крайне плохи для мировой экономики, но теперь они вернулись к более разумному уровню", — сказал трейдер журналистам.

Пьер Андюран также отметил, что после обретения независимости от российских энергоресурсов, Европа вряд ли захочет возвращаться к ним. Таким образом Владимир Путин лишился своих рычагов воздействия.

"Россия навсегда потеряла своего крупнейшего покупателя, и потребуется не менее десяти лет, чтобы построить достаточное количество трубопроводов в Азию", — отметил Андюран.

По словам Пьера Андюрана, как только Китай станет единственным покупателем российского газа, Пекин сможет определять его цену.

Напомним, что согласно данным Киевской школы экономики от 2 февраля, в результате европейских санкций уже в 2023 году доходы РФ от экспорта нефти и газа снизятся на 50% по сравнению с 2022 годом и составят 40 млрд долларов в квартал.

Фокус также писал о том, что в январе 2023 года самыми крупными импортерами нефти из России стали Индия и Китай. По данным СМИ, с 1 по 15 января экспорт российской нефти из портов Балтийского моря в Азию вырос на 27% в сравнении с же периодом декабря 2022 года.

Еще мы писали о том, что 7 февраля в главном управлении разведки Минобороны Украины сообщили о формировании частной военной компании российским монополистом "Газпром нефть". Глава правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение на учреждение "частной охранной организации".