"Подорыв конституции": в Швейцарии отказались передать Украине замороженные активы РФ

В Берне пришли к выводу, что не могут конфисковать российские средства, так как это противоречит законам республики, но пообещали и дальше поддерживать Украину другими способами.

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Федеральный совет Швейцарии получил разъяснения от Федерального ведомства юстиции о том, что конфискация замороженных российских активов для восстановления Украины невозможна. Об этом в среду, 15 февраля, сообщает пресс-служба Федерального совета.

В заявлении сказано, что рабочая группа, изучавшая вопрос конфискации, пришла к выводу, что это "подорвет Федеральную конституцию и существующий правовой порядок".

При этом в ведомстве отмечают, что так как Россия нарушила международное право, вторгнувшись в Украину, Кремль обязан выплатить Киеву компенсацию за причиненный ущерб.

В Швейцарии считают, что российские активы были получены законно, поэтому, если их изъять, то по федеральным законом необходимо будет компенсировать их стоимость владельцам.

"Экспроприация частных активов законного происхождения без компенсации недопустима по швейцарскому законодательству. Конфискация замороженных частных активов несовместима с Федеральной конституцией и существующим правопорядком и нарушает международные обязательства Швейцарии. Другие страны имеют аналогичные конституционные права и гарантии", — говорится в пресс-релизе Федерального совета.

Швейцария может конфисковать валютные резервы Центрального банка России

В Федеральном совете отмечают, что в Берне рассматривают возможность конфискации валютных резервов Центрального банка России и других государственных активов.

При этом в совете пообещали, что Швейцария продолжит оказывать поддержку Украине, независимо от обсуждения возможности конфискации замороженных активов.

Напомним, 15 февраля издание Bloomberg писало, что в Евросоюзе готовы заставить банки сообщать информацию об активах Центрального банка России в рамках последнего пакета санкций против РФ. Это нужно для изучения вариантов потенциального использования этих средств для содействия восстановлению Украины.

Ранее, 13 января, Фокус писал о том, что в Украине начала работу миссия МВФ. Цель миссии — подготовка мониторинговой и кредитной программ.

Также напомним, что МВФ планирует выделить Украине многолетний пакет помощи на сумму до $16 млрд. Средства помогут покрыть потребности Украины в условиях войны и стать катализатором для увеличения международного финансирования.