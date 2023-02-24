Залишаться недоторканими: у США пояснили, чому заморожені активи РФ не віддадуть Україні

У Білому домі наголосили, що країни G7 підтримають план реконструкції української інфраструктури, розроблений Києвом. Також буде вивчено інші життєздатні варіанти підтримки гуманітарних потреб України.

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Країни G7 вирішили не використовувати заморожені російські активи до закінчення повномасштабної війни в Україні. Про це йдеться в опублікованому в п'ятницю, 24 лютого, повідомленні на сайті Білого дому.

"Щоб гарантувати, що Росія заплатить за довгострокову реконструкцію України, держави G7 продовжуватимуть утримувати російські суверенні активи доти, доки не буде завершено бойових дій", — сказано в повідомленні.

При цьому наголошується, що в організації визнають необхідність майбутньої реконструкції критичної інфраструктури України, яка серйозно постраждала під час вторгнення ЗС РФ. Тому в G7 розглядають російські активи, заморожені за кордоном, як джерела фінансування.

У заяві також йдеться про те, що лідери країн Великої сімки, щоб завадити Кремлю уникнути санкційних обмежень, підтримають створення Механізму координації правозастосування, головою якого в перший рік стануть США.

Білий дім запевнив, що країни G7 підтримають план реконструкції української інфраструктури, розроблений Києвом. Також буде вивчено інші життєздатні варіанти підтримки гуманітарних потреб України.

Скільки коштів країни-агресора заморозили у Європейському Союзі

Як повідомив 16 лютого 2023 року представник Єврокомісії, котрий займається питаннями юстиції, Дідьє Рейндерс, у Євросоюзі внаслідок санкцій, накладених на РФ через повномасштабне вторгнення в Україну, заморожено 21,5 млрд євро.

За його словами, європейські чиновники наразі шукають легальні шляхи для конфіскації деяких активів РФ.

"Нам вдалося заморозити вже 21,5 млрд євро російських олігархів та юридичних осіб, внесених до санкційних списків. Ми продовжимо працювати за іншими активами, такими як резерви Центробанк РФ", — зазначив він.

При цьому агентство Bloomberg писало, що ЄС планує об'єднати пов'язані з РФ заблоковані активи на рівні Євросоюзу або на міжнародному рівні з метою отримання прибутку, який можна було б використати для фінансування відновлення України.

Це означає, що поки що йдеться не про передавання конфіскованих коштів агресора, а лише про спрямування на потреби України відсоткового доходу.

Тим часом у Швейцарії відмовилися передати Україні заморожені активи РФ. Зазначається, що робоча група, яка займалася вивченням питання конфіскації, вирішила, що це "підірве Федеральну конституцію і наявний правовий порядок".