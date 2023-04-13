"Доведеться повернути": Євросоюз навряд чи віддасть Україні заморожені активи РФ, — ЗМІ

ЄС досі невідомо, де є резерви Центробанку РФ. Із загальної суми у 300 млрд євро вдалося визначити місцезнаходження лише 21 млрд.

Related video

У Європейській комісії сумніваються, що заморожені на території Європи резерви Центрального банку РФ можна буде передати на відновлення України. Їх, можливо, доведеться повернути країні-агресорці. Зважаючи на це, кошти не віддадуть Києву, а спробують інвестувати в європейські облігації, пише 13 квітня 2023 року видання Die Welt.

Повідомляється, що в руки журналістів потрапив документ, що раніше ніде не публікувався. У ньому йдеться про те, що Єврокомісія "дійшла до висновку: заморожені резерви не можна вилучати, тому що колись, коли закінчиться війна, їх доведеться повернути Росії".

Нині у Єврокомісії роздумують над інвестуванням цих резервів у європейські державні облігації з очікуваним доходом 2,6% річних. Очікується, що ці дії вдасться юридично обґрунтувати з огляду на грубі порушення міжнародного права з боку Росії.

У найгіршому випадку збитки від інвестування не перевищать 4 млрд. євро, але такий сценарій Єврокомісія вважає малоймовірним.

Зазначається, що навіть у цьому плані є одна проблема: ЄС досі невідомо, де є резерви російського Центробанку. Із загальної суми у 300 млрд євро вдалося визначити місцезнаходження лише 21 млрд.

Тим часом офіційний Київ продовжує працювати над конфіскацією заарештованих за кордоном російських активів. За словами головного консультанта відділу організаційної роботи кабінету керівника ВП Олега Гавриша, протягом п'яти-семи років Україна розраховує отримати частину заморожених активів РФ у розмірі 100 млрд. доларів. При цьому зараз збитки від війни оцінюються в 700-800 млрд доларів.

"Це складний і тривалий процес. Але він просувається. Є відповідні рішення ООН та багатьох країн. І ці гроші – приблизно 100 млрд доларів – ми сподіваємося повернути за 5-7 років, хоча в деяких випадках може йтися і про 10 років", — Розповів він.

На початку 2023 року Bloomberg повідомляв, що ЄС і партнери з "Великої сімки" заморозили близько 300 млрд євро ($311 млрд) резервів російського Центробанку та 19 млрд євро активів, які перебувають під санкціями російських бізнесменів. Видання зазначає, що ці оцінки не є повними, а активи перебувають у зваженому стані та не можуть бути розподілені.

У лютому повідомлялося, що країни G7 вирішили не використати заморожені російські активи до закінчення повномасштабної війни в Україні.