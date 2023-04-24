Страны ЕС не смогли одобрить новый пакет санкций против РФ, – Боррель

По словам главы дипломатии Евросоюза, союзники пока не сформировали единую позицию относительно введения ограничений. Обсуждение этого вопроса будет продолжено.

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Министры стран Европейского союза и дальше будут обсуждать санкции против России, поскольку ограничения не удалось принять. Об этом заявил высокий представитель ЕС по вопросам внешней и политики безопасности Жозеп Боррель накануне заседания министров иностранных дел стран-членов в Люксембурге, сообщает 24 апреля "Интерфакс-Украина".

Он отметил, что дискуссии по 11 пакету санкций против РФ продолжаются. Ожидается, что на ближайшем заседании Совета ЕС все же будет одобрен список ограничений.

Дипломат, как сообщает агентство, в настоящее время представители европейской экономической структуры не сформировали позиции относительно введения ограничений. Обсуждение этого вопроса будет продолжено.

Напомним, 21 апреля в МИД Турции объяснили, почему не вводят санкции против РФ. Руководитель ведомства Мевлют Чавушоглу намекнул, что позиция страны в вопросе российско-украинской войны наиболее объективна в мире. Он заявил, что, несмотря на поддержку Украины, турки должны ставить собственные интересы превыше всего.

Также в Австрии 21 апреля озвучили сумму замороженных российских активов. С начала полномасштабного вторжения Российской Федерации в Украину Австрия заморозила около 2 миллиардов евро финансовых активов РФ. Глава финансового ведомства Магнус Бруннер заявил, что применение антироссийских экономических санкций отвечает интересам Австрии и других стран Европейского Союза.

Агентство Bloomberg 20 апреля сообщило, что США и союзники могут полностью запретить экспорт в Россию. Чиновники стран G7 обсуждают эту идею в преддверии саммита лидеров в Японии в мае. Планируется запретить практически весь экспорт, возможны только отдельные варианты. Пока экспортировать в Российскую Федерацию разрешено, если продукция не попадает под санкции.