Санкции против РФ: США и союзники могут полностью запретить экспорт в Россию, — Bloomberg

Подход, который обсуждается, переведет санкции в такой режим, когда весь экспорт на территорию страны-агрессора будет под запретом. Журналисты предполагают, что исключения могут составить лекарства и продукты питания.

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США и некоторые другие союзники рассматривают возможность почти полной остановки экспорта в Россию. Об этом сообщает Bloomberg сегодня, 20 апреля.

Чиновники стран G7 обсуждают эту идею накануне саммита лидеров в Японии в мае. Подход, который обсуждается, перевернет существующий режим санкций: практически весь экспорт будет запрещен, возможными будут только отдельные варианты. Сейчас же весь экспорт разрешен, если продукция не попадает под санкции.

Вероятно, что лекарства и сельскохозяйственная продукция, в частности продукты питания, останутся не под санкциями.

Издание пишет, что на пути к принятию такого решения существуют препятствия. Чтобы использоваться в Евросоюзе, новые нормы должны быть имплементированны всеми странами-членами блока. Это, с высокой вероятностью, вызовет споры, учитывая негативную реакцию со стороны компаний, которые до сих пор не отказываются от ввоза товаров в Россию.

Сейчас санкции почти вдвое уменьшили стоимость экспорта стран ЕС и G7 в Россию. По данным женевского Мониторинга торговых данных, товары из Европы, США, Канады и Японии, которые до сих пор попадают в Россию, оцениваются в 66 млрд долл. Это слишком большой доход для экономики государства-агрессора.

В материале подчеркивается, что Германия, Италия и Польша остаются крупнейшими европейскими экспортерами товаров в РФ. В то же время европейские страны продолжают покупать у Москвы палладий, медь, железо и никель.

Кроме того, почти полный запрет экспорта в Россию, может еще больше сблизить Москву с Китаем в поиске альтернативных покупателей для санкционных товаров.

Усиление торговых ограничений, вероятно, станет ключевым вопросом на саммите G7.

17 апреля глава Нацбанка Украины Андрей Пышный заявил, что процесс краха российской экономики может начаться уже в 2023 году.

25 февраля 2023 года стало известно, что страны Европейского союза согласовали 10 пакет санкций против России. В представительстве Швеции в ЕС рассказали, что именно входит в новый санкционный пакет.

Также напомним, что Российская Федерация была исключена из FATF. Так, Международная группа по противодействию отмыванию грязных денег (FATF) проигнорировала просьбу Украины добавить в черный список стран высокого риска Россию.