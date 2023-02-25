Чтобы помочь Украине выиграть: Евросоюз согласовал 10 пакет санкций против России

В представительстве Швеции в ЕС рассказали, что в пакет войдут ужесточение экспортных ограничений в отношении товаров двойного назначения и различных технологий.

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Страны Европейского союза согласовали 10 пакет санкций против Российской Федерации. Об этом сообщил Редактор Радио Свобода по вопросам Европы Рикард Йозвяк у себя в Twitter.

"Наконец появилось соглашение о новом санкционном пакете ЕС в отношении России. 10-й с начала вторжения в Украину ровно год назад", — написал он.

Кроме того, представительство Швеции в Европейском Союзе у себя в Twitter также написало об этом.

"Сегодня ЕС одобрил 10-й пакет санкций против России", — сказано в сообщении.

Также в представительстве рассказали о том, что именно входит в новый санкционный пакет:

ужесточение экспортных ограничений в отношении товаров двойного назначения и технологий;

адресные ограничительные меры в отношении физических и юридических лиц, поддерживающих войну, распространяющих пропаганду или доставляющих беспилотники, используемые Россией в войне;

принятие мер против российской дезинформации.

"Вместе государства-члены ЕС ввели самые решительные и далеко идущие санкции за всю историю, чтобы помочь Украине выиграть войну", — написали в представительстве Швеции в ЕС.

Также там отметили, что Европейский союз един с Украиной и украинским народом. Он будет поддерживать Украину столько, сколько потребуется.

Ранее сообщалось, что страны G7 предоставят Украине больше 38 миллиардов долларов. Выделанная финансовая поддержка дополнит военную и гуманитарную поддержку Украины. По сравнению с прошедшим 2022 годом финансовая помощь возросла на 6,6 миллиарда долларов США.

Еще напомним, что Россию исключили из FATF. Так, Международная группа по противодействию отмыванию грязных денег (FATF) проигнорировала просьбу Украины добавить в черный список стран высокого риска Россию. Глава Офиса президента Андрей Ермак считает, что даже такое решение Украина может считать довольно серьезным успехом.