Щоб допомогти Україні виграти: Євросоюз погодив 10 пакет санкцій проти Росії

У представництві Швеції в ЄС розповіли, що до пакету увійдуть жорсткість експортних обмежень щодо товарів подвійного призначення та різних технологій.

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Країни Європейського Союзу погодили 10 пакет санкцій проти Російської Федерації. Про це повідомив Редактор Радіо Свобода з питань Європи Рікард Йозвяк у себе у Twitter.

"Нарешті з'явилася угода про новий санкційний пакет ЄС щодо Росії. 10-й з початку вторгнення в Україну рівно рік тому", — написав він.

Крім того, представництво Швеції в Європейському Союзі у Twitter також написало про це.

"Сьогодні ЄС схвалив 10 пакет санкцій проти Росії", — сказано в повідомленні.

Також у представництві розповіли про те, що саме входить до нового санкційного пакета:

посилення експортних обмежень щодо товарів подвійного призначення та технологій;

адресні обмежувальні заходи щодо фізичних та юридичних осіб, які підтримують війну, розповсюджують пропаганду або доставляють безпілотники, які використовуються Росією у війні;

вжиття заходів проти російської дезінформації.

"Разом держави-члени ЄС запровадили найрішучіші і далекосяжні санкції за всю історію, щоб допомогти Україні виграти війну", — написали в представництві Швеції в ЄС.

Також там зазначили, що Європейський Союз єдиний з Україною та українським народом. Він підтримуватиме Україну стільки, скільки потрібно.

Раніше повідомлялося, що країни G7 нададуть Україні понад 38 мільярдів доларів. Вироблена фінансова підтримка доповнить військову та гуманітарну підтримку України. У порівнянні з 2022 роком фінансова допомога зросла на 6,6 мільярда доларів США.

Ще нагадаємо, що Росію виключили з FATF. Так, Міжнародна група із протидії відмиванню брудних грошей (FATF) проігнорувала прохання України додати до чорного списку країн високого ризику Росію. Глава офісу президента Андрій Єрмак вважає, що навіть таке рішення Україна може вважати досить серйозним успіхом.