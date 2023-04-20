Санкції проти РФ: США та союзники можуть повністю заборонити експорт до Росії, — Bloomberg

Обговорюваний підхід переведе санкції в такий режим, коли весь експорт на територію країни-агресора буде під забороною. Журналісти припускають, що винятки можуть скласти ліки та продукти харчування.

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США та деякі інші союзники розглядають можливість майже повної зупинки експорту до Росії. Про це повідомляє Bloomberg сьогодні, 20 квітня.

Чиновники країн G7 обговорюють цю ідею напередодні саміту лідерів у Японії у травні. Підхід, який обговорюється, переверне існуючий режим санкцій: практично весь експорт буде заборонено, можливими будуть лише окремі варіанти. Зараз весь експорт дозволено, якщо продукція не потрапляє під санкції.

Ймовірно, ліки та сільськогосподарська продукція, зокрема продукти харчування, залишаться не під санкціями.

Видання пише, що на шляху до ухвалення такого рішення існують перешкоди. Щоб запуститися в Євросоюзі, нові норми мають бути імплементовані всіма країнами-членами блоку. Це, з високою ймовірністю, викличе суперечки з огляду на негативну реакцію з боку компаній, які досі не відмовляються від ввезення товарів до Росії.

Наразі санкції майже вдвічі зменшили вартість експорту країн ЄС та G7 до Росії. За даними женевського Моніторингу торгових даних, товари з Європи, США, Канади та Японії, які досі потрапляють до Росії, оцінюються у 66 млрд дол. Це надто великий дохід для економіки держави-агресора.

У матеріалі наголошується, що Німеччина, Італія та Польща залишаються найбільшими європейськими експортерами товарів у РФ. У той же час європейські країни продовжують купувати у Москви паладій, мідь, залізо та нікель.

Крім того, майже повна заборона експорту до Росії може ще більше зблизити Москву з Китаєм у пошуку альтернативних покупців для санкційних товарів.

Посилення торгових обмежень, можливо, стане ключовим питанням на саміті G7.

17 квітня глава Нацбанку України Андрій Пишний заявив, що процес краху російської економіки може розпочатися вже у 2023 році.

25 лютого 2023 року стало відомо, що країни Європейського союзу погодили 10 пакет санкцій проти Росії. У представництві Швеції в ЄС розповіли, що саме входить до нового санкційного пакету.

Також нагадаємо, що Російська Федерація була виключена з FATF. Так, Міжнародна група із протидії відмиванню брудних грошей (FATF) проігнорувала прохання України додати до чорного списку країн високого ризику Росію.