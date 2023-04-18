"Санкції працюють потужно": глава НБУ назвав умову, яка спричинить крах Росії

За словами голови НБУ, росіяни можуть скільки завгодно запевняти всіх у тому, що санкції за вторгнення в Україну не працюють. Але в наступному півріччі бюджетний дефіцит у Росії покриватиметься за рахунок друку грошей, через що почнуться незворотні економічні процеси.

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Російська економіка вже понад рік живе під впливом жорстких міжнародних санкцій за вторгнення в Україну, але гроші в агресора не закінчуються. Втім, процес краху російської економіки може розпочатися вже 2023 року, розповів 17 квітня в інтерв'ю "Голосу Америки" голова Нацбанку України Андрій Пишний.

За словами Андрія Пишного, як би росіяни не намагалися переконати весь світ у тому, що санкції не працюють – це брехня.

"Працюють і працюють потужно. І тут треба подякувати США, адміністрації Байдена. Тут треба подякувати Європейському Союзу за нові, більш масштабні, сміливі, глибокі пакети санкційного тиску на РФ", — сказав банкір.

Він пояснив, що дію санкцій на Росію можна побачити уважно читаючи статистику. Наприклад, вже наступного півріччя Центробанк РФ, швидше за все, вдасться до покриття бюджетного дефіциту країни друком грошей.

"Це запускає спіраль. Ця спіраль призведе Росію до економічно-фінансового краху, а політичний режим Путіна – до банкрутства", – додав Андрій Пишний.

Він також зазначив, що за різними версіями країни Заходу заблокували від 300 до 350 млрд доларів коштів Центрального банку Росії.

"Я б до цього ще додав заблоковані активи російських олігархів, які є прямими співучасниками цієї війни та бенефіціарами путінського режиму, і тими, хто його підтримує та продовжує далі фінансувати. Тому вони мають понести відповідну відповідальність, у тому числі матеріальну", — сказав Пишний. .

Нагадаємо, 25 лютого 2023 року стало відомо, що країни Європейського союзу погодили 10 пакет санкцій проти Росії. У представництві Швеції в ЄС, що саме входить до нового санкційного пакету:

посилення експортних обмежень щодо товарів подвійного призначення та технологій;

адресні обмежувальні заходи щодо фізичних та юридичних осіб, які підтримують війну, розповсюджують пропаганду або доставляють безпілотники, які використовуються Росією у війні;

вжиття заходів проти російської дезінформації.

Також нагадаємо, що Російська Федерація була виключена з FATF. Так, Міжнародна група із протидії відмиванню брудних грошей (FATF) проігнорувала прохання України додати до чорного списку країн високого ризику Росію. Але, на думку Глави Офісу президента Андрія Єрмака, навіть таке рішення Україна може вважати досить серйозним успіхом.