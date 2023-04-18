"Санкции работают мощно": глава НБУ назвал условие, которое повлечет крах России

По словам главы НБУ, россияне могут сколько угодно уверять всех в тому, что санкции за вторжение в Украину не работают. Но в следующем полугодии бюджетный дефицит в России будет покрываться за счет печати денег, из-за чего начнутся необратимые экономические процессы.

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Российская экономика уже больше года живет под влиянием жестких международных санкций за вторжение в Украину, но деньги у агрессора все не заканчиваются. Впрочем, процесс краха российской экономики может начаться уже в 2023 году, рассказал 17 апреля в интервью "Голосу Америки" глава Нацбанка Украины Андрей Пышный.

По словам Андрея Пышного, как бы россияне не пытались убедить весь мир в том, что санкции не работают — это вранье.

"Работают и работают мощно. И тут надо поблагодарить США, администрацию Байдена. Здесь надо поблагодарить Европейский Союз за новые, более масштабные, смелые, глубокие пакеты санкционного давления на РФ", — сказал банкир.

Он объяснил, что действие санкций на Россию можно увидеть, внимательно читая статистику. Например, уже в следующем полугодии Центробанк РФ, скорее всего, прибегнет к покрытию бюджетного дефицита страны за счет печати денег.

"Это запускает спираль. Эта спираль приведет Россию к экономически-финансовому краху, а политический режим Путина — к банкротству", — добавил Андрей Пышный.

Он также отметил, что, по разным версиям, страны Запада заблокировали от 300 до 350 млрд долларов средств Центрального банка России.

"Я бы к этому еще добавил заблокированные активы российских олигархов, которые являются прямыми соучастниками этой войны и бенефициарами путинского режима, и теми, кто его поддерживает и продолжает дальше финансировать. Поэтому они должны понести соответствующую ответственность, в том числе материальную", — сказал Пышный.

Напомним, 25 февраля 2023 года стало известно, что страны Европейского союза согласовали 10 пакет санкций против России. В представительстве Швеции в ЕС, что именно входит в новый санкционный пакет:

ужесточение экспортных ограничений в отношении товаров двойного назначения и технологий;

адресные ограничительные меры в отношении физических и юридических лиц, поддерживающих войну, распространяющих пропаганду или доставляющих беспилотники, используемые Россией в войне;

принятие мер против российской дезинформации.

Также напомним, что Российская Федерация была исключена из FATF. Так, Международная группа по противодействию отмыванию грязных денег (FATF) проигнорировала просьбу Украины добавить в черный список стран высокого риска Россию. Но, по мнению Глава Офиса президента Андрея Ермака, даже такое решение Украина может считать довольно серьезным успехом.