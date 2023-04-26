Могли финансировать терроризм: Польша изъяла деньги со счетов посольства России

Официальная Варшава объяснила, что ввела новые антироссийские санкции из опасений, что деньги на счетах посольства РФ могут использовать для финансирования терроризма.

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Польская прокуратура изъяла деньги со счетов посольства России. Об этом в среду, 26 апреля, сообщил посол РФ в Польше Сергей Андреев.

"Дипломаты получили уведомление от прокуратуры о том, что средства со счетов посольства, а также торгового представительства РФ в банке Santander перечислены на счета прокуратуры", — сказал Андреев.

Дипломат добавил, что речь идет о значительных средствах, которые находились на счетах как в долларах, так и в польских злотых.

В свою очередь польская сторона говорит о том, что счета России были обнулированы из-за подозрения в том, что средства могли использовать использованы в целях отмывания денег или финансировании терроризма.

А банк Santander сообщил, что прекратил сотрудничество с российским посольством и закрыл счета.

Польша изъяла средства РФ: что об этом говорят в самой России

Официальная Москва уже отреагировала на введенные Польшей антироссийские санкции.

Посол РФ в Польше заявил, что изъятие средств — это грубейшее нарушение Венской конвенции о дипломатических сношениях

А депутат Госдумы от партии "Единая Россия" Олег Морозов назвал политическим "гоп-стопом" изъятие средств со счетов посольства РФ в Варшаве.

"После этого уровень дипломатических отношений с Польшей надо понизить до временного поверенного, а здание польского посольства в Москве опечатать", — сказал политик.

Напомним, 24 апреля стало известно, что страны ЕС не смогли одобрить новый пакет санкций против РФ. По словам главы дипломатии Евросоюза, союзники пока не сформировали единую позицию относительно введения ограничений. Обсуждение этого вопроса будет продолжено.

Кроме того 21 апреля стало известно, почему Турция не вводит санкции против РФ. Министр иностранных дел Турции намекнул, что позиция страны в вопросе российско-украинской войны является наиболее объективной в мире. Он заявил, что, несмотря на поддержку Украины, турки должны ставить собственные интересы превыше всего.