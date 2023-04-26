Украина и Италия заключили меморандум о сотрудничестве по послевоенному восстановлению, — МИД

Благодаря подписанному меморандуму, украинские экспортеры смогут поставлять отечественную продукцию на полки ведущих торговых сетей Италии.

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В Риме в рамках работы Конференции по восстановлению Украины Министерство иностранных дел Украины и Итальянское торговое агентство заключили меморандум о сотрудничестве. Об этом сообщается на сайте МИД Украины.

"Меморандум стал важным шагом по созданию новых возможностей для украинских экспортеров на итальянском рынке, оживлению B2B контактов, а также расширению украинской продукции на полках ведущих торговых сетей Италии", — говорится в сообщении.

Отмечается, что благодаря начатому сотрудничеству украинские экспортеры получат расширенные возможности налаживания прямых рабочих контактов с итальянскими партнерами. Это поможет украинским экспортерам выйти на новые зарубежные рынки, используя возможности цифровой платформы Nazovni.

Напомним, что прокуратура в Польше изъяла деньги со счетов посольства России. Официальная Варшава объяснила это опаской, что деньги на счетах посольства РФ могут использоваться для финансирования терроризма.

21 апреля министр иностранных дел Турции намекнул, что позиция страны относительно российско-украинской войны является самой объективной в мире. Он заявил, что, несмотря на поддержку Украины, турки должны ставить собственные интересы превыше всего.