Украинцам снова выплатят деньги от ООН: как получить 10 800 гривен
Некоторые граждане Украины могут снова получить денежные выплаты, которые осуществляет УВКБ ООН. Так, с 15 января регистрация на получение денежной помощи стартовала в 18 украинских городах.
Благотворительный фонд "Право на защиту" с 15 января 2024 года возобновил сбор данных на получение финансовой помощи от Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН). Об этом сказано в Telegram-канале организации.Важно
Отмечается, что благотворительный фонд "Право на защиту" является официальным партнером агентства по сбору данных, на основании которых украинцам выплачивают деньги.
Денежная помощь от ООН: кто может получить
Выплаты предоставляются тем, кто еще не получал помощи от международных организаций, а ежемесячный доход не превышает уровень в 5,4 тысячи гривен в месяц. По данным фонда, заявителям выплатят по 3,6 тысячи гривен на каждого человека. Эту сумму будут выплачивать три месяца, то есть в целом размер выплаты составит 10 800 гривен.
Право подать заявку есть у украинцев, которые соответствуют следующим критериям:
- родители-одиночки, которые заботятся о несовершеннолетних детях в возрасте до 18 лет и/или людей старше 55 лет;
- семьи пожилых людей старше 55 лет;
- семьи, которые ухаживают за лицами с особыми потребностями;
- семьи, которые занимаются приемными детьми.
Известно, что подавать заявку на выплату денежной помощи с 15 января можно в следующих городах:
- Львов (также Львовская, Тернопольская, Волынская, Ровненская области);
- Кропивницкий;
- Полтава;
- Кременчуг;
- Черкассы;
- Днепр;
- Запорожье;
- Одесса;
- Чернигов;
- Суммы;
- Кривой Рог;
- Харьков;
- Николаев;
- Умань;
- Измаил;
- Винница;
- Хмельницкий;
- Каменец-Подольский;
- Херсонская область (будут работать мобильные группы);
- Киевская область (будут работать мобильные группы).
Детальнее о том, где и когда именно происходит регистрация можно узнать по телефону: 0 800 307 711.
Как подать заявку на денежную помощь от ООН
Чтобы подать заявку на получение помощи от ООН нужно подготовить и подать следующие документы:
- индивидуальный налоговый номер налогоплательщика (ИНН);
- документ, удостоверяющий личность;
- справка ВПЛ;
- IBAN банковской карты заявителя;
- свидетельство о рождении ребенка;
- документ, удостоверяющий факт опеки над ребенком;
- документ об инвалидности или хроническом заболевании (удостоверение или медицинская справка).
Напомним, в январе в Тернопольской области стартовал прием заявок на выплату денежной помощи от Красного Креста в Украине. Известно, что благотворительная организация собирается выплачивать гражданам три месяца по 3,2 тысячи гривен. Зарегистрироваться на выплаты можно до 26 января. Также Фокус объяснял, кому из переселенцев отменят государственные выплаты в 2024 году.