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Экономика

Украинцам снова выплатят деньги от ООН: как получить 10 800 гривен

ООН, выплаты, денежная помощь
Фото: ТСН | Кому из украинцев ООН выплатит деньги в 2024 году

Некоторые граждане Украины могут снова получить денежные выплаты, которые осуществляет УВКБ ООН. Так, с 15 января регистрация на получение денежной помощи стартовала в 18 украинских городах.

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Благотворительный фонд "Право на защиту" с 15 января 2024 года возобновил сбор данных на получение финансовой помощи от Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН). Об этом сказано в Telegram-канале организации.

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Отмечается, что благотворительный фонд "Право на защиту" является официальным партнером агентства по сбору данных, на основании которых украинцам выплачивают деньги.

Денежная помощь от ООН: кто может получить

Выплаты предоставляются тем, кто еще не получал помощи от международных организаций, а ежемесячный доход не превышает уровень в 5,4 тысячи гривен в месяц. По данным фонда, заявителям выплатят по 3,6 тысячи гривен на каждого человека. Эту сумму будут выплачивать три месяца, то есть в целом размер выплаты составит 10 800 гривен.

Право подать заявку есть у украинцев, которые соответствуют следующим критериям:

  • родители-одиночки, которые заботятся о несовершеннолетних детях в возрасте до 18 лет и/или людей старше 55 лет;
  • семьи пожилых людей старше 55 лет;
  • семьи, которые ухаживают за лицами с особыми потребностями;
  • семьи, которые занимаются приемными детьми.

Известно, что подавать заявку на выплату денежной помощи с 15 января можно в следующих городах:

  • Львов (также Львовская, Тернопольская, Волынская, Ровненская области);
  • Кропивницкий;
  • Полтава;
  • Кременчуг;
  • Черкассы;
  • Днепр;
  • Запорожье;
  • Одесса;
  • Чернигов;
  • Суммы;
  • Кривой Рог;
  • Харьков;
  • Николаев;
  • Умань;
  • Измаил;
  • Винница;
  • Хмельницкий;
  • Каменец-Подольский;
  • Херсонская область (будут работать мобильные группы);
  • Киевская область (будут работать мобильные группы).

Детальнее о том, где и когда именно происходит регистрация можно узнать по телефону: 0 800 307 711.

Как подать заявку на денежную помощь от ООН

Чтобы подать заявку на получение помощи от ООН нужно подготовить и подать следующие документы:

  • индивидуальный налоговый номер налогоплательщика (ИНН);
  • документ, удостоверяющий личность;
  • справка ВПЛ;
  • IBAN банковской карты заявителя;
  • свидетельство о рождении ребенка;
  • документ, удостоверяющий факт опеки над ребенком;
  • документ об инвалидности или хроническом заболевании (удостоверение или медицинская справка).
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Напомним, в январе в Тернопольской области стартовал прием заявок на выплату денежной помощи от Красного Креста в Украине. Известно, что благотворительная организация собирается выплачивать гражданам три месяца по 3,2 тысячи гривен. Зарегистрироваться на выплаты можно до 26 января. Также Фокус объяснял, кому из переселенцев отменят государственные выплаты в 2024 году.