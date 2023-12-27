Украинским пенсионерам будут выплачивать надбавку от ООН: кто может рассчитывать на нее
Ранее доплаты получали пенсионеры, проживавшие в зоне боевых действий и имевшие пенсию до 3 тысяч. Теперь дополнительные средства от ООН будут предоставлять другой категории украинцев.
Украинцы могут получить финансовую помощь от ООН. В том, кто сейчас может претендовать на выплаты, разобрались журналисты "24 канала".
Минсоцполитики совместно с ООН продолжают оказывать помощь украинцам, которые больше всего пострадали от войны. Соответствующую надбавку получили уже 278 тысяч пенсионеров, в целом выплачено уже 609 миллионов гривен.
Ранее доплату предоставляли тем, кто проживает в зоне боевых действий и имеет пенсию менее 3 тысяч гривен. Средства добавляли автоматически, и размер надбавки зависел от разницы суммы выплат с установленным "минимумом".
Кто теперь может получить помощь от ООН?
Теперь надбавку будут получать 350 тысяч украинцев, которые являются лицами с инвалидностью.
Кроме этого статуса, гражданин также должен:
- проживать на прифронтовой территории или в зоне активных боевых действий;
- не иметь статуса ВПЛ;
- получать ежемесячную выплату до 3 250 гривен;
- не получать другую международную денежную помощь.
Какие пенсии по инвалидности в Украине?
На пенсионные выплаты лицам с инвалидностью влияют возрастные выплаты.
До конца этого года соотношение между размером пенсии по возрасту и группой инвалидности остается таким:
- 100% — I группа;
- 90% — II группа;
- 50% — III группа.
Также правительство составило минимумы, меньше которых украинцам не выплачивают:
- для лиц с инвалидностью I группы — 2 300 гривен;
- для лиц с инвалидностью II и III групп, которые не работают — 2 100 гривен;
- для лиц с инвалидностью II и III групп, которые работают — 2 093 гривны.
В СМИ отметили, что группу инвалидности определяет специальная комиссия. Если во время повторной экспертизы были зафиксированы изменения, выплаты также корректируют.
Напомним, опрос украинцев показал, что почти 39% хватает денег только на необходимые вещи и питание. 9,8% респондентов признались, что не могут позволить себе даже продукты.
В Минэкономики предупредили, что в случае прекращения помощи Запада могут прекратить выплату пенсий и зарплат.