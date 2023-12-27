Украинским пенсионерам будут выплачивать надбавку от ООН: кто может рассчитывать на нее

Ранее доплаты получали пенсионеры, проживавшие в зоне боевых действий и имевшие пенсию до 3 тысяч. Теперь дополнительные средства от ООН будут предоставлять другой категории украинцев.

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Украинцы могут получить финансовую помощь от ООН. В том, кто сейчас может претендовать на выплаты, разобрались журналисты "24 канала".

Минсоцполитики совместно с ООН продолжают оказывать помощь украинцам, которые больше всего пострадали от войны. Соответствующую надбавку получили уже 278 тысяч пенсионеров, в целом выплачено уже 609 миллионов гривен.

Ранее доплату предоставляли тем, кто проживает в зоне боевых действий и имеет пенсию менее 3 тысяч гривен. Средства добавляли автоматически, и размер надбавки зависел от разницы суммы выплат с установленным "минимумом".

Кто теперь может получить помощь от ООН?

Теперь надбавку будут получать 350 тысяч украинцев, которые являются лицами с инвалидностью.

Кроме этого статуса, гражданин также должен:

проживать на прифронтовой территории или в зоне активных боевых действий;

не иметь статуса ВПЛ;

получать ежемесячную выплату до 3 250 гривен;

не получать другую международную денежную помощь.

Какие пенсии по инвалидности в Украине?

На пенсионные выплаты лицам с инвалидностью влияют возрастные выплаты.

До конца этого года соотношение между размером пенсии по возрасту и группой инвалидности остается таким:

100% — I группа;

90% — II группа;

50% — III группа.

Также правительство составило минимумы, меньше которых украинцам не выплачивают:

для лиц с инвалидностью I группы — 2 300 гривен;

для лиц с инвалидностью II и III групп, которые не работают — 2 100 гривен;

для лиц с инвалидностью II и III групп, которые работают — 2 093 гривны.

В СМИ отметили, что группу инвалидности определяет специальная комиссия. Если во время повторной экспертизы были зафиксированы изменения, выплаты также корректируют.

Напомним, опрос украинцев показал, что почти 39% хватает денег только на необходимые вещи и питание. 9,8% респондентов признались, что не могут позволить себе даже продукты.

В Минэкономики предупредили, что в случае прекращения помощи Запада могут прекратить выплату пенсий и зарплат.