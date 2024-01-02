Без поддержки государства в 2024 году: кому из ВПЛ отменят выплаты и когда

В Украине некоторые переселенцы больше не будут получать выплаты от государства. Речь идет о пособии на проживание, которое в новом году перестанут выплачивать некоторым категориям ВПЛ.

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Некоторые внутренне перемещенные лица в Украине 31 января 2024 года в последний раз получат денежное пособие от государства на проживание (2 тысячи гривен для всех и 3 тысячи гривен для людей с инвалидностью и детей). Об этом пишет Фокус в своей новой статье: "Субсидии, тарифы, налоги, пенсии: какие изменения ждут украинцев с 1 января 2024 года".

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Выплаты для ВПЛ некоторым украинцам решили не отменять: кто сможет получать помощь

Так, с февраля помощь не будет продлена тем, кто:

находился за границей более 30 календарных дней подряд (кроме командировки, пребывания на лечении и т.д.);

отбывает наказание в местах лишения свободы;

осужден за отдельные виды преступлений против основ национальной безопасности или объявленных в розыск;

вернулся к покинутому месту жительства.

Также правительство проводит верификацию имущественного положения получателей. Поэтому без государственных выплат могут оставить:

тех, кто купил транспортное средство, с года выпуска которого прошло менее пяти лет;

у которых есть на депозитном банковском счете средства на сумму более 100 тысяч гривен;

кто приобрел иностранную валюту, а также банковские металлы на более 100 тысяч гривен.

В то же время, помощь ВПЛ будет продлена автоматически еще на один полгода, если в семье:

есть дети с инвалидностью;

есть лица, которые ухаживают за лицом с инвалидностью;

есть лица пенсионного возраста;

есть лица, имеющие трех и более детей в возрасте до 18 лет;

есть несовершеннолетние и малолетние дети, которые прибыли без сопровождения законного представителя;

совокупный доход на одного члена семьи в течение периода, за который учитываются доходы, не превышает четырех прожиточных минимумов для лиц, утративших трудоспособность на 1 января года, в котором принимается решение (с 2024-го: 2361*4=9 444 грн).

Отметим также, что предоставление государственной помощи внутренне перемещенным лицам на проживание в последний раз продлевали на 6 месяцев с 1 августа 2023-го, то есть до 31 января 2024. Это значит, что те, кто получал деньги (2 тысячи гривен для всех и 3 тысячи гривен для людей с инвалидностью и детей), получат помощь и в январе 2024-го.

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Выплаты ВПЛ: как не потерять помощь в случае отсутствия при проверке места жительства

Напомним также, что 28 ноября Фокус писал, что в некоторых областях Украины переселенцы смогут получить новую денежную помощь. Благодаря этому определенные категории украинцев, у которых есть статус ВПЛ, смогут платить за аренду жилья и коммунальные услуги в течение 6 месяцев.