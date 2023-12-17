Выплаты ВПЛ: как не потерять помощь в случае отсутствия при проверке места жительства

В случае отсутствия во время проверки для предотвращения прекращения выплат внутренне перемещенному лицу необходимо вернуться в управление социальной защиты населения.

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Национальная социальная сервисная служба может проверить фактическое место жительства внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), которые получают от государства помощь на проживание. Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

По информации ведомства, о такой проверке социальная служба должна уведомлять переселенцев за 2 дня.

Основания для проведения проверки

Проверка фактического места жительства ВПЛ могут проводиться на основании:

информации о регистрации лиц как внутренне перемещенных в пределах одной территориальной общины;

получение извещения от органов государственной власти, местного самоуправления, предприятий, учреждений, общественных объединений или физических лиц об изменении фактического места пребывания ВПЛ;

результатов верификации в соответствии с критериями назначения указанной помощи.

В случае отсутствия во время проверки для предотвращения прекращения выплат внутренне перемещенному лицу необходимо в течение 14 дней обратиться в управление социальной защиты населения (УСЗН). Кроме того, в случае, если есть обоснованные причины отсутствия — в течение 30 дней предоставить УСЗН соответствующие подтверждающие документы.

"Поэтому если вы изменили место фактического проживания или контактный номер телефона или не указали номер квартиры, нужно предоставить соответствующую информацию. Это можно сделать, обратившись в УСЗН", — отметили в Минреинтеграции.

Помощь ВПЛ на проживание

Выплата пособия на проживание продлевается автоматически на один шестимесячный период для ВПЛ:

которые переместились с территорий, где ведутся (велись) боевые действия, или временно оккупированных:

у которых из-за войны жилье разрушено или непригодно для проживания и которым помощь была назначена ранее.

Для продолжения выплат представителю семьи необходимо подать заявление о назначении ежемесячной помощи на следующий шестимесячный срок в структурное подразделение по вопросам социальной защиты населения по месту фактического проживания.

Напомним, 8 декабря сообщалось, кто из украинцев может получить помощь до 5 тысяч гривен. Благодаря денежной помощи определенные категории украинцев со статусом ВПЛ смогут улучшить свое финансовое состояние.